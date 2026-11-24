Obcy dron wleciał do Polski! Wojsko wydało zgodę na zestrzelenie

Minionej nocy podczas rosyjskiego ataku na cele w zachodniej części Ukrainy około godz. 23.40 Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. „W odpowiedzi na zagrożenie Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, Dowódca Operacyjny RSZ wydał autoryzację na zestrzelenie obiektu” – przekazało wojsko. Chodziło o obiekt w rejonie Dorohuska.

Dlaczego nie zestrzelono drona nad Polską?

Ostatecznie dron zmienił kurs i powrócił nad terytorium Ukrainy. Wojsko zrezygnowało z jego zestrzelenia, biorąc pod uwagę zagrożenie dla ludności cywilnej i ryzyko wyrządzenia szkód. Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do MON, był to odrzutowy dron wyposażony m.in. w kamery. Najprawdopodobniej jego zadaniem było prowadzenie rozpoznania. W polskiej przestrzeni powietrznej przebywał przez kilka minut.

„Zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje naszym niezmiennym priorytetem” – zapewniło Dowództwo Operacyjne RSZ. W związku z rosyjskim atakiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców wschodniej części województwa lubelskiego. Ostrzeżenie odwołano tuż przed północą.

To kolejny przypadek naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w ciągu zaledwie kilku dni. W piątek na terytorium naszego kraju spadły trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. Jak informowała prokuratura, zostały wyprodukowane w ostatnich tygodniach w zakładach w Dubnej niedaleko Moskwy.

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‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa: - lubelskiego - powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 23, 2026