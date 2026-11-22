Eksperci nie mają wątpliwości

Postępowanie prowadzą prokuratorzy wojskowi wspólnie z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej. W ustaleniach uczestniczyli także specjaliści z zakresu techniki wojskowej i uzbrojenia, którzy analizowali zabezpieczone fragmenty odnalezione w terenie.

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie, we wszystkich trzech miejscach odnaleziono szczątki tego samego typu uzbrojenia.

- Na podstawie dotychczas przeprowadzonych oględzin oraz ustaleń poczynionych z udziałem specjalistów z zakresu techniki wojskowej ustalono, że we wszystkich trzech lokalizacjach, tj. w Nowym Lipowcu, powiat biłgorajski, Rudniku, powiat niżański oraz Mołodyczu, powiat jarosławski, ujawniono szczątki pocisków manewrujących Ch-101 - powiedział prok. Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Pociski wyprodukowano pod Moskwą

Śledczy ustalili również pochodzenie odnalezionych elementów. Według prokuratury wszystkie pociski zostały wyprodukowane stosunkowo niedawno.

- Ze wstępnych ustaleń wynika również, że wszystkie te pociski zostały wyprodukowane w czwartym kwartale 2026 roku w zakładach w miejscowości Dubna, obwód moskiewski, Federacja Rosyjska - przekazał prok. Marcin Kozak.

To jedna z najważniejszych informacji ujawnionych dotychczas przez śledczych i może mieć znaczenie dla dalszego wyjaśniania okoliczności, w jakich rosyjskie pociski znalazły się nad terytorium Polski.

Dwie lokalizacje już sprawdzone

Szczątki pocisków odnaleziono w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim, Rudniku nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Mołodyczu w powiecie jarosławskim.

W Rudniku i Nowym Lipowcu służby zakończyły już wszystkie działania w terenie.

- Jeżeli chodzi o stan działań w terenie, Nowy Lipowiec, powiat biłgorajski: czynności procesowe na miejscu zostały w pełni zakończone. Rudnik, powiat niżański: czynności procesowe oraz porządkowo-techniczne w terenie zostały w pełni zakończone - wyjaśnił prok. Kozak.

Mołodycz pod ścisłą ochroną służb

Prace nie dobiegły jeszcze końca w Mołodyczu na Podkarpaciu. Oględziny zostały przerwane z powodu trudnych warunków terenowych i zapadającego zmroku.

Śledczy zapewniają jednak, że miejsce pozostaje pod stałą ochroną.

- Z uwagi na warunki terenowe oraz zapadnięcie zmroku oględzin nie udało się dziś zakończyć. Czynności zostały czasowo przerwane. Teren przez całą noc pozostaje ściśle zabezpieczony przez służby przed dostępem osób postronnych, a działania zostaną wznowione 23 listopada w godzinach porannych - poinformował prok. Marcin Kozak.

Materiał dowodowy trafi do laboratoriów

To nie koniec pracy śledczych. Wszystkie zabezpieczone fragmenty pocisków oraz inne ślady zostaną teraz szczegółowo przebadane przez ekspertów.

- Zabezpieczony we wszystkich lokalizacjach materiał dowodowy zostanie przekazany do dalszych szczegółowych badań laboratoryjnych oraz ekspertyz biegłych - zapowiedział prok. Kozak.

W poniedziałek rano mają zostać wznowione oględziny w Mołodyczu. Dopiero po zakończeniu wszystkich czynności i analiz możliwe będzie przedstawienie pełnego obrazu zdarzeń, które doprowadziły do pojawienia się szczątków rosyjskich pocisków manewrujących na terenie wschodniej Polski.

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