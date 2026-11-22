Niezidentyfikowane obiekty w woj. lubelskim i podkarpackim. Gdzie spadły szczątki?

Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności pojawienia się nad Polską trzech niezidentyfikowanych obiektów latających. Fragmenty maszyn odnaleziono w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim na terenie województwa lubelskiego, a także w dwóch lokalizacjach w województwie podkarpackim, czyli w Rudniku w powiecie niżańskim oraz w Mołodyczu w powiecie jarosławskim.

W wymienionych miejscach czynności prowadzili funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej oraz prokuratorzy wojskowi. Z ustaleń reporterki Radia ESKA Agnieszki Niećko wynika, że oględziny w Rudniku oraz Nowym Lipowcu dobiegły już końca.

Inna sytuacja panuje w Mołodyczu, gdzie w sobotę, 21 listopada, zapadający zmrok zmusił pracujące na miejscu służby do przerwania działań. Czynności w tej lokalizacji wznowiono w niedzielę rano.

Prokuratura i Żandarmeria Wojskowa zabezpieczyły fragmenty tajemniczych obiektów

W trakcie akcji użyto ciężkiego sprzętu, co pozwoliło na wydobycie poszczególnych części odnalezionych maszyn. Pracujący na miejscu technicy kryminalistyczni zabezpieczyli te elementy i przekazali je do dalszych analiz.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak poinformował reporterkę Radia ESKA, że priorytetem śledczych jest zebranie jak największej liczby części konstrukcyjnych. Ich szczegółowe zbadanie ma przynieść odpowiedzi na kluczowe pytania w tej sprawie.

„Chcemy zabezpieczyć jak największą ilość elementów konstrukcyjnych tych obiektów, które pozwolą nam na ustalenie, z jakim obiektem mamy do czynienia, co przenosił, jaką miał techniczną charakterystykę oraz czy doszło do niekontrolowanego wtargnięcia się tych obiektów na teren Rzeczypospolitej Polskiej” – wyjaśnia Marcin Kozak.

Szczątki obiektów trafią do laboratorium w Mińsku Mazowieckim

Wszystkie zabezpieczone w terenie części trafią teraz na specjalistyczne badania, które przeprowadzi Laboratorium Kryminalistyczne Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Zadaniem biegłych będzie dokładne przeanalizowanie specyfikacji technicznej oraz budowy odnalezionych obiektów. Kluczowe dla śledztwa będzie także sprawdzenie, co te maszyny mogły transportować i w jaki sposób znalazły się w polskiej przestrzeni powietrznej.

Na ten moment śledczy nie podają ostatecznych wniosków na temat pochodzenia oraz przeznaczenia odnalezionych maszyn. Rozwiązanie tej zagadki mają przynieść dopiero kolejne działania procesowe i wyniki badań laboratoryjnych.

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Rzecznik prokuratury Marcin Kozak o badaniach znalezionych szczątków

Z wcześniejszych komunikatów prokuratury wynika, że w Nowym Lipowcu wydobyto między innymi części odpowiadające za napęd oraz sterowanie. Prokurator Marcin Kozak podkreślał jednak, że wiążące wnioski na temat pochodzenia maszyny muszą bazować na ekspertyzach biegłych, a nie na wstępnych oględzinach przeprowadzonych bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Dodatkowo Żandarmeria Wojskowa przekazała, że we wszystkich lokalizacjach, w których spadły obiekty, wykluczono obecność materiałów wybuchowych oraz jakiekolwiek zagrożenie chemiczne czy radiologiczne.