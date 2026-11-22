Baran
21.03-20.04
DOTRZYMAJ OBIETNICY
Sporo zamieszania było ostatnio wokół ciebie lub twojej rodziny. To zamieszanie będzie trwać, ale ty powinieneś zakasać rękawy i zająć w tej sprawie zdecydowane stanowisko. Wtedy wszystko się ułoży i to szybciej, niż kiedykolwiek mógłbyś się spodziewać.
RADA: Dotrzymaj obietnicy, którą komuś złożyłeś. Być może nie masz na to teraz wielkiej ochoty, ale zdecydowanie nie możesz postąpić inaczej.
Byk
21.04-21.05
IDŹ NA RANDKĘ
Sprawy rachunkowe i inne praktyczne zagadnienia będą cię w tym tygodniu zajmowały niemal bez reszty. A gdzie miejsce na porywy serca, miłość i namiętność?! Wszakże jesteś Bykiem, który bez doczesnych przyjemności więdnie niczym pozbawiony wody kwiat.
RADA: Umów się z osobą, która już dawno, dawno temu bardzo ci się spodobała. Tak naprawdę ten ktoś wciąż o tobie myśli, tak jak ty o nim.
Bliźnięta
22.05-21.06
SZALONY TYDZIEŃ
To będzie doprawdy szalony tydzień! Jak głosi słynne powiedzenie, zacznie się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie będzie tylko rosło. Na szczęście poradzisz sobie ze wszystkimi sprawami i jeszcze dobrze na tym wszystkim wyjdziesz. Tylko sam kieruj sytuacją.
RADA: Nikim się teraz nie wyręczaj, bo tylko ty osobiście możesz załatwić pewne nie cierpiące zwłoki sprawy. Dobrze o tym wiesz, więc musisz już teraz zakasać rękawy.
Rak
22.06-22.07
MUSISZ BYĆ SILNY
Jeszcze jeden wysiłek! Już niebawem czeka cię upragniony odpoczynek od wszystkich niedawnych zawirowań życiowych. Musisz jeszcze tylko ten jeden jedyny raz zacisnąć zęby i iść do przodu mimo wszystko. Wtedy dojdziesz do miejsca, w którym tak bardzo chcesz być.
RADA: To, co opowiada ostatnio Baran, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. On tylko buja w obłokach i mówi o tym, o czym marzy, a nie o tym, co naprawdę się dzieje.
Lew
23.07-22.08
WIELKA NIESPODZIANKA
Wydawało ci się, że twoje życie jest ustabilizowane, żeby nie powiedzieć – monotonne. Tymczasem w tym tygodniu zostaniesz mocno zaskoczony przez los! To, co rzekomo miałeś już w kieszeni, nagle zacznie się wymykać, a potem okaże się, ze bardzo dobrze się stało.
RADA: Zanim podejmiesz decyzję, wstrzymaj się w biegu. To nieprawda, ze nic już nie możesz zmienić. Pora na spojrzenie na życie z nowej perspektywy.
Panna
23.08-22.09
SZYBKIE DZIAŁANIA
Wszystko będzie się w tym tygodniu kręciło wokół spraw domowych. Nieoczekiwanie czekają cię tam jakieś wyzwania. Zostaniesz poproszony o pomoc, a potem ktoś będzie pomagał tobie. W rezultacie będziesz miał jeszcze więcej zadań do wykonania.
RADA: Nie tłumacz się przed nikim z tego, co zrobiłeś. To tylko twoja sprawa i doskonale o tym wiesz. Musisz jednak sam sobie odpowiedzieć na pewne pytania.
Waga
23.09-23.10
OSIOŁKOWI W ŻŁOBY DANO
Nie będziesz mógł się zdecydować w pewnej kwestii. Obie możliwości mają przecież, zdawałoby się, po tyle samo zarówno wad, jak i zalet. Jeśli aż tak bardzo się wahasz, po prostu rzuć monetą. To będzie lepsze niż takie trwanie w zawieszeniu.
RADA: Gra na zwłokę nie pomoże ci. Abyś mógł potem cieszyć się spokojem, musisz teraz zakasać rękawy. To będzie prostsze, niż się teraz spodziewasz.
Skorpion
24.10-22.11
ZMIANY W SERCU
Jeżeli od lat jesteś w stałym związku, teraz może się to zmienić! Gwiazdy sprzyjają wielkim zmianom w sferze uczuciowej. Będą one gwałtowne i zupełnie nieoczekiwane. Poczujesz się, jakby to wcale nie było twoje życie, lecz kogoś całkowicie innego.
RADA: Nie zatrzymuj biegu wydarzeń i idź za głosem serca. Powinieneś postawić teraz wszystko na jedną kartę. Przecież właśnie tego chciałeś już od tak dawna.
Strzelec
23.11-21.12
SZANSA NA BOGACTWO
Możesz teraz nareszcie zarobić duże pieniądze. Uważaj na osoby, które spotykasz, bo wśród nich jest ktoś majętny, chętny do współpracy z tobą. Twoje talenty zostaną zauważone. Jednak zamiast puszyć się i chwalić, od razu przystąp do wykonywania poleceń!
RADA: Nie odkładaj niczego ani na następny dzień, ani nawet na następną godzinę. Powinieneś błyskawicznie chwytać każdą okazję, jaką w tym tygodniu ześle ci życie.
Koziorożec
22.12-20.01
BĄDŹ CZUJNY
Powinieneś nieco dokładniej rozejrzeć się wokół siebie. Jest coś, czego nie dostrzegasz, a już dawno powinieneś. Może ktoś coś przed tobą ukrywa? Nie bądź teraz łatwowierny. Nie znaczy to jednak, że nie możesz ufać nikomu – po prostu uważaj na to, co się dzieje.
RADA: Porady Wodnika powinieneś włożyć między bajki. On tak naprawdę wcale nie zna się na tym, o czym tak ochoczo opowiada teraz na prawo i lewo.
Wodnik
21.01-20.02
ŻYCIOWA SZANSA
Nie wahaj się i postaw teraz wszystko na jedną kartę! To twój czas i powinieneś o tym pamiętać na każdym kroku. Szansy na lepszy zarobek czy zmianę życia prywatnego powinieneś zauważyć sam w sobie i w bliskim otoczeniu, nie czekaj biernie na rozwój wydarzeń, tylko działaj.
RADA: Powinieneś uwierzyć w siebie! Sam widzisz, że wszystko doskonale się układa, kiedy tylko mocniej się do tego przyłożysz. Nie rezygnuj łatwo z realizacji marzeń.
Ryby
21.02-20.03
CZAS NA PODRYW
Masz wielką szanse na spotkanie miłości życia! W tym tygodniu gwiazdy obdarzają cię niezwykłym miłosnym urokiem, któremu nikt nie będzie w stanie się oprzeć. Po prostu wyszukaj w tłumie osobę, która ci się podoba i ruszaj do miłosnego podboju!
RADA: Rób teraz tylko to, co podpowiada ci twoja intuicja. Nie kieruj się niczyimi poradami, wahania zostaw na później. Taka okazja nie zdarza się często.