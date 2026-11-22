Baran

21.03-20.04

DOTRZYMAJ OBIETNICY

Sporo zamieszania było ostatnio wokół ciebie lub twojej rodziny. To zamieszanie będzie trwać, ale ty powinieneś zakasać rękawy i zająć w tej sprawie zdecydowane stanowisko. Wtedy wszystko się ułoży i to szybciej, niż kiedykolwiek mógłbyś się spodziewać.

RADA: Dotrzymaj obietnicy, którą komuś złożyłeś. Być może nie masz na to teraz wielkiej ochoty, ale zdecydowanie nie możesz postąpić inaczej.

Byk

21.04-21.05

IDŹ NA RANDKĘ

Sprawy rachunkowe i inne praktyczne zagadnienia będą cię w tym tygodniu zajmowały niemal bez reszty. A gdzie miejsce na porywy serca, miłość i namiętność?! Wszakże jesteś Bykiem, który bez doczesnych przyjemności więdnie niczym pozbawiony wody kwiat.

RADA: Umów się z osobą, która już dawno, dawno temu bardzo ci się spodobała. Tak naprawdę ten ktoś wciąż o tobie myśli, tak jak ty o nim.

Bliźnięta

22.05-21.06

SZALONY TYDZIEŃ

To będzie doprawdy szalony tydzień! Jak głosi słynne powiedzenie, zacznie się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie będzie tylko rosło. Na szczęście poradzisz sobie ze wszystkimi sprawami i jeszcze dobrze na tym wszystkim wyjdziesz. Tylko sam kieruj sytuacją.

RADA: Nikim się teraz nie wyręczaj, bo tylko ty osobiście możesz załatwić pewne nie cierpiące zwłoki sprawy. Dobrze o tym wiesz, więc musisz już teraz zakasać rękawy.

Rak

22.06-22.07

MUSISZ BYĆ SILNY

Jeszcze jeden wysiłek! Już niebawem czeka cię upragniony odpoczynek od wszystkich niedawnych zawirowań życiowych. Musisz jeszcze tylko ten jeden jedyny raz zacisnąć zęby i iść do przodu mimo wszystko. Wtedy dojdziesz do miejsca, w którym tak bardzo chcesz być.

RADA: To, co opowiada ostatnio Baran, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. On tylko buja w obłokach i mówi o tym, o czym marzy, a nie o tym, co naprawdę się dzieje.

Lew

23.07-22.08

WIELKA NIESPODZIANKA

Wydawało ci się, że twoje życie jest ustabilizowane, żeby nie powiedzieć – monotonne. Tymczasem w tym tygodniu zostaniesz mocno zaskoczony przez los! To, co rzekomo miałeś już w kieszeni, nagle zacznie się wymykać, a potem okaże się, ze bardzo dobrze się stało.

RADA: Zanim podejmiesz decyzję, wstrzymaj się w biegu. To nieprawda, ze nic już nie możesz zmienić. Pora na spojrzenie na życie z nowej perspektywy.

Panna

23.08-22.09

SZYBKIE DZIAŁANIA

Wszystko będzie się w tym tygodniu kręciło wokół spraw domowych. Nieoczekiwanie czekają cię tam jakieś wyzwania. Zostaniesz poproszony o pomoc, a potem ktoś będzie pomagał tobie. W rezultacie będziesz miał jeszcze więcej zadań do wykonania.

RADA: Nie tłumacz się przed nikim z tego, co zrobiłeś. To tylko twoja sprawa i doskonale o tym wiesz. Musisz jednak sam sobie odpowiedzieć na pewne pytania.

Waga

23.09-23.10

OSIOŁKOWI W ŻŁOBY DANO

Nie będziesz mógł się zdecydować w pewnej kwestii. Obie możliwości mają przecież, zdawałoby się, po tyle samo zarówno wad, jak i zalet. Jeśli aż tak bardzo się wahasz, po prostu rzuć monetą. To będzie lepsze niż takie trwanie w zawieszeniu.

RADA: Gra na zwłokę nie pomoże ci. Abyś mógł potem cieszyć się spokojem, musisz teraz zakasać rękawy. To będzie prostsze, niż się teraz spodziewasz.

Skorpion

24.10-22.11

ZMIANY W SERCU

Jeżeli od lat jesteś w stałym związku, teraz może się to zmienić! Gwiazdy sprzyjają wielkim zmianom w sferze uczuciowej. Będą one gwałtowne i zupełnie nieoczekiwane. Poczujesz się, jakby to wcale nie było twoje życie, lecz kogoś całkowicie innego.

RADA: Nie zatrzymuj biegu wydarzeń i idź za głosem serca. Powinieneś postawić teraz wszystko na jedną kartę. Przecież właśnie tego chciałeś już od tak dawna.

Strzelec

23.11-21.12

SZANSA NA BOGACTWO

Możesz teraz nareszcie zarobić duże pieniądze. Uważaj na osoby, które spotykasz, bo wśród nich jest ktoś majętny, chętny do współpracy z tobą. Twoje talenty zostaną zauważone. Jednak zamiast puszyć się i chwalić, od razu przystąp do wykonywania poleceń!

RADA: Nie odkładaj niczego ani na następny dzień, ani nawet na następną godzinę. Powinieneś błyskawicznie chwytać każdą okazję, jaką w tym tygodniu ześle ci życie.

Koziorożec

22.12-20.01

BĄDŹ CZUJNY

Powinieneś nieco dokładniej rozejrzeć się wokół siebie. Jest coś, czego nie dostrzegasz, a już dawno powinieneś. Może ktoś coś przed tobą ukrywa? Nie bądź teraz łatwowierny. Nie znaczy to jednak, że nie możesz ufać nikomu – po prostu uważaj na to, co się dzieje.

RADA: Porady Wodnika powinieneś włożyć między bajki. On tak naprawdę wcale nie zna się na tym, o czym tak ochoczo opowiada teraz na prawo i lewo.

Wodnik

21.01-20.02

ŻYCIOWA SZANSA

Nie wahaj się i postaw teraz wszystko na jedną kartę! To twój czas i powinieneś o tym pamiętać na każdym kroku. Szansy na lepszy zarobek czy zmianę życia prywatnego powinieneś zauważyć sam w sobie i w bliskim otoczeniu, nie czekaj biernie na rozwój wydarzeń, tylko działaj.

RADA: Powinieneś uwierzyć w siebie! Sam widzisz, że wszystko doskonale się układa, kiedy tylko mocniej się do tego przyłożysz. Nie rezygnuj łatwo z realizacji marzeń.

Ryby

21.02-20.03

CZAS NA PODRYW

Masz wielką szanse na spotkanie miłości życia! W tym tygodniu gwiazdy obdarzają cię niezwykłym miłosnym urokiem, któremu nikt nie będzie w stanie się oprzeć. Po prostu wyszukaj w tłumie osobę, która ci się podoba i ruszaj do miłosnego podboju!

RADA: Rób teraz tylko to, co podpowiada ci twoja intuicja. Nie kieruj się niczyimi poradami, wahania zostaw na później. Taka okazja nie zdarza się często.