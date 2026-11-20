Huk, który postawił wieś na nogi

Nowy Lipowiec już od wczesnych godzin porannych stał się miejscem pracy służb. Obiekt spadł na pole przy lesie i po uderzeniu stanął w ogniu. Na miejscu pojawili się strażacy, policjanci, żołnierze oraz przedstawiciele służb specjalnych. Na szczęście nikt nie został ranny.

Mieszkańcy przyznają jednak, że chwile poprzedzające eksplozję były przerażające. Potężny huk słyszano w całej okolicy. Wcześniej reporterom „Super Expressu” relacjonowano, że odgłos uderzenia „dosłownie zrzucił ludzi z łóżek”, a nad miejscowością widoczna była łuna.

„To był straszny huk. Wszystko aż drżało”

O poranku wstrząs przeżyła także pani Mirosława Dziwura. Kobieta opowiedziała „Super Expressowi”, co działo się tuż przed wybuchem.

– Byłam na papierosie w kotłowni. Siedzę, palę papierosa. Pierwszy był samolot, leciał ciężki samolot, głośno. Później był gwizd i huk – wspomina mieszkanka.

Jak dodaje, siła uderzenia była ogromna.

– To był straszny huk. Wszystko aż drżało. Rolety mi spadły – mówi.

Przez pierwsze chwile próbowała znaleźć racjonalne wyjaśnienie tego, co się wydarzyło.

– Pierwsze moje myśli były takie, że butla gazowa wybuchła w starym domu. Wychodzę na dwór, patrzę, a dom stoi. Patrzę, w kuchni stoi wszystko. Pomyślałam: „no wojna”. Bo innego nie ma wytłumaczenia. To był straszny huk – relacjonuje pani Mirosława.

MON: To była rakieta Ch-101

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że spośród trzech odnalezionych obiektów ten, który spadł w Nowym Lipowcu, został już wstępnie zidentyfikowany jako rosyjska rakieta manewrująca Ch-101. Drugi obiekt również ma być rakietą, natomiast trzeci najprawdopodobniej okazał się dronem odrzutowym.

Minister podkreślił, że był to jeden z największych rosyjskich ataków na Ukrainę od początku pełnoskalowej wojny. Według resortu obrony najważniejsze jest to, że mimo naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nikt nie ucierpiał, a infrastruktura krytyczna nie została uszkodzona.

NATO reaguje po incydencie

Wydarzenia wywołały reakcję sojuszników. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o nocnych incydentach. Jak poinformował, w odpowiedzi na naruszenia przestrzeni powietrznej poderwano samoloty NATO. Szef Sojuszu określił zdarzenie jako „wyraźnie niebezpieczne” i zapowiedział dalsze wzmacnianie zdolności obronnych wschodniej flanki.

Dla mieszkańców Nowego Lipowca najważniejsze jest jednak to, że tym razem obyło się bez ofiar. Strach, który przeżyli nad ranem, pozostanie jednak z nimi na długo. Gdy po ciszy rozległ się gwizd, a chwilę później potężna eksplozja, wielu z nich miało tylko jedną myśl: wojna znów niebezpiecznie zbliżyła się do polskiej granicy.

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