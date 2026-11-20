Szkoły zamknięte, lekcje odwołane. Gdzie nie ma zajęć?

W kilku miejscowościach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu uczniowie nie poszli w piątek do szkoły. To bezpośrednia reakcja na doniesienia o niezidentyfikowanych obiektach, które spadły na tych terenach. Rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Lublinie, Artur Pawłowski, potwierdził zawieszenie zajęć w powiecie biłgorajskim.

Zajęcia zostały zawieszone, dziś lekcji w tych szkołach nie będzie

- powiedział PAP Pawłowski.

Decyzja dotyczy sześciu szkół podstawowych. W gminie Obsza są to placówki w Obszy, Babicach i Zamchu. W gminie Łukowa lekcji nie ma w szkołach w Łukowej i Chmielku, a w gminie Biszcza zajęcia odwołano w szkole w Góździe Lipińskim. Podobne kroki podjęto na Podkarpaciu. Dwie szkoły podstawowe w Rudniku nad Sanem (nr 2 i 3) również odwołały zajęcia.

Potężny huk i poderwane służby

Wszystko zaczęło się od niepokojących sygnałów. W piątek rano w miejscowości Nowy Lipowiec (pow. biłgorajski) na polu przy lesie spadł niezidentyfikowany obiekt, który następnie się zapalił. Z kolei w rejonie Rudnika nad Sanem przed godziną 7:00 policja otrzymała kilkanaście zgłoszeń o możliwym upadku obiektu. Jak przekazał zastępca burmistrza Dariusz Świta, w okolicy słyszano potężny huk. Zdarzenie mogło mieć miejsce w kompleksie leśnym między Rudnikiem a Kopkami. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby.

Szef MON ujawnia: to rakiety i dron

Wątpliwości co do natury obiektów rozwiał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas konferencji prasowej potwierdził, że zidentyfikowano trzy miejsca upadku obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Chodzi o Mołodycz w powiecie jarosławskim, Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

W tym ostatnim przypadku już najwięcej możemy powiedzieć, że to była rakieta Ch-101, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i jest zlokalizowana w tym miejscu. W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, a w trzecim najprawdopodobniej to dron odrzutowy

- powiedział Kosiniak-Kamysz.

Prowokacja Rosji? Poderwano F-16 i Gripeny

Incydent ma bezpośredni związek ze zmasowanym atakiem rakietowym Rosji na Ukrainę. Szef MON podkreślił, że przez całą noc w polskiej przestrzeni powietrznej operowały polskie F-16 i szwedzkie myśliwce Gripen, a także holenderski samolot do tankowania w powietrzu. Aktywowano również naziemne systemy obrony powietrznej.

Dzisiaj jeszcze w trakcie trwania naszej odprawy mieliśmy kolejne podniesione systemy. Systemy Patriot zlokalizowane wokół lotniska Jasionka w Rzeszowie oraz w okolicach Świdnika na Lubelszczyźnie zostały aktywowane. Systemy naziemne POPRAD oraz Pilica Plus zostały aktywowane. W akcji uczestniczą również śmigłowce, uczestniczą, bo dalej operują w powietrzu oraz trzy brygady Wojsk Obrony Terytorialnej

- powiedział szef MON.

Wicepremier ocenił całe zdarzenie jako kolejną prowokację ze strony Rosji.

Jest to kolejna prowokacja Federacji Rosyjskiej, a jej data nie jest przypadkowa. Dzisiaj odbywają się ćwiczenia „koalicji chętnych” w Nowej Dębie w pobliżu tych miejsc, w których operowały nasze siły powietrzne

- stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Niezidentyfikowany obiekt spadł pod Chmielkiem. Trwa akcja służb