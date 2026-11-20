„To było potworne, ten huk, który dosłownie zrzucił nas z łóżek. A potem jeszcze gorzej: taka fala przeszła przez ciało, koszmar” - opisywała w rozmowie z „Super Expressem” jedna z mieszkanek miejscowości Nowy Lipowiec.

Maszyna uderzyła w znajdujące się tuż pod lasem pole, po czym stanęła w płomieniach. Pierwsze doniesienia ze strefy zdarzenia wskazywały, że w wyniku tego incydentu nikt nie odniósł obrażeń. Teren zabezpieczali funkcjonariusze policji oraz straż pożarna, a o całym zajściu zaalarmowano także Żandarmerię Wojskową, Wojska Obrony Terytorialnej, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Władysław Kosiniak-Kamysz doprecyzował, że w kolejnej lokalizacji również odkryto pocisk rakietowy, zaś trzecie znalezisko stanowi najprawdopodobniej dron odrzutowy. W piątkowy poranek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat o przekroczeniu granicy polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie zmasowanego, nocnego ostrzału Ukrainy przez siły rosyjskie. W tamtym momencie służby sygnalizowały potencjalne rozbicie się obiektu w rejonie miejscowości Chmielek, leżącej także w powiecie biłgorajskim.

Zdaniem ministra obrony mieliśmy do czynienia z jednym z najpotężniejszych rosyjskich uderzeń od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Polityk zadeklarował również, że zwróci się do sekretarza generalnego NATO z wnioskiem o dodatkowe siły i środki mające wesprzeć operację Eastern Sentry. Szef MON tłumaczył, iż zależy mu na uświadomieniu sojusznikom, z jakimi wyzwaniami nasz kraj mierzy się „każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca od czterech lat”.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej: Bardzo ważna informacja, zawsze najważniejsza, że w wyniku działań Federacji Rosyjskiej prowadzonej na terenie Ukrainy z oddziaływaniem na terytorium Polski nikt nie ucierpiał na terytorium Rzeczypospolitej. Nie mamy też żadnego zgłoszenia o zniszczeniach infrastruktury krytycznej.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 20, 2026

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