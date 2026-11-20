Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Chmielka w powiecie biłgorajskim.

Obiekt nadal płonie, a teren został ogrodzony.

Na miejscu pracują prokuratura, Żandarmeria Wojskowa i SKW.

Wojsko sprawdza dwa możliwe naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego, a lotnisko w Rzeszowie wznowiło loty.

O możliwym upadku obiektu w Chmielku, w pobliżu Nowego Lipowca, poinformował rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski. Jak przekazał w TVN24, możliwe naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej zaobserwowano po godz. 6.30. Wojsko sprawdza dwa takie przypadki, analizując zapisy radarowe oraz informacje od sojuszników i mieszkańców.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nadinsp. Dariusz Działo przekazał, że obiekt w pobliżu Chmielka wciąż płonie, a teren został ogrodzony. Nie wiadomo jeszcze, czy jest to rakieta, dron ani czy obiekt zawiera substancje mogące stanowić zagrożenie. - Niezidentyfikowany obiekt spadł w powiecie biłgorajskim na otwartej przestrzeni blisko lasu; nikt nie ucierpiał – powiedział PAP starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Zaapelował o zachowanie spokoju.

Prokuratura poinformowała, że niezidentyfikowany obiekt latający spadł na pola w pobliżu Nowego Lipowca. Teren zabezpiecza straż pożarna; po sprawdzeniu, czy nie ma zagrożenia, czynności przeprowadzą prokuratorzy i Żandarmeria Wojskowa. Śledztwo dotyczy m.in. stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób oraz bezprawnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prokurator Marcin Kozak przekazał na konferencji prasowej, że na ten moment jest zbyt wcześnie, żeby przesądzać, z jakim rodzajem obiektu latającego mamy do czynienia i jakie są skutki jego upadku.

- Wiemy, że jest to obiekt latający i że upadł na polach w pobliżu miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim - powiedział.

W piątek Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę. System obrony powietrznej wrócił do standardowej działalności. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że wznowiono operacje lotnicze na lotnisku w Rzeszowie i zakończyła się ewakuacja personelu wieży kontroli ruchu lotniczego.

„Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6.48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej” - przekazał na swoim koncie na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

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O sytuacji na bieżąco informowany jest prezydent Karol Nawrocki. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki przekazał, że BBN pozostaje w kontakcie z MON, dowództwami Sił Zbrojnych i służbami. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że nie ma obecnie zagrożenia z powietrza, a na miejscu działają służby.

@konflikty2526 Uderzyła w miejscowości Chmielek (powiat biłgorajski) - na miejscu już są tam służby https://t.co/lUwcUCj8uG— Elijah Mikaelson (@mikaelson135) November 20, 2026

Dowództwo Operacyjne zaapelowało, by nie zbliżać się do przedmiotów mogących być szczątkami obiektu, nie dotykać ich ani nie przenosić. O takim znalezisku należy niezwłocznie powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.