Groźny incydent miał miejsce w czwartek, 19 listopada, na terenie szatni przeznaczonej dla personelu przedszkola. Po otrzymaniu zawiadomienia do akcji wkroczyli funkcjonariusze policji oraz zastępy straży pożarnej. W trosce o zdrowie przebywających tam osób służby zarządziły opuszczanie całego obiektu, a obszar wokół budynku został odgrodzony przez mundurowych.

Do działań zaangażowano strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej z Lublina, którzy pobrali do analizy próbkę nieznanego płynu. Ratownicy przeprowadzili niezbędne badania pomiarowe i dokładnie usunęli rozlany środek.

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Okoliczności tego incydentu bada teraz komenda policji w Lubartowie. Jak poinformował młodszy aspirant Marcin Bajon, śledczy zabezpieczają na miejscu ślady i sprawdzają, w jaki sposób substancja trafiła do szatni.