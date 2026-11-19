23-latek z Lublina usłyszał sześć zarzutów.

Jest podejrzany o atak na ojca i kierowanie gróźb wobec rodziny oraz policjantów.

Groźby i obraźliwe zachowania wobec bliskich pokazywał podczas transmisji na żywo.

Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.

Młodzieniec mieszka z ojcem i bratem na lubelskim Czechowie. Ludzie kojarzą go, choć na pewno nie tak, jakby tego chciał. - Pamiętam go ze szkoły średniej. Wszyscy mu dokuczali, był takim klasowym ofermą - opowiada koleżanka, która mieszka w sąsiedztwie i chodziła z nim do klasy. - Teraz także nikt go nie szanuje. To przegryw - dodaje.

W osiedlowym sklepiku kojarzą go doskonale. - Taka ciapa - opisuje w krótkich, żołnierskich słowach ekspedientka. Podobno chodził specyficznie, „z telewizorami pod pachą“, jak mówi się na tych, którzy choć wątli fizycznie, rozkładają szeroko ręce jakby dysponowali muskulaturą kulturysty.

W domu zaś zmieniał się w oprawcę, a swoich wyczynach opowiadał Internautom.

- 23-latek udzielał się w mediach społecznościowych i prowadził transmisje na żywo. Podczas swoich „streamów” wielokrotnie stosował groźby karalne, poniżał i ośmieszał swojego ojca oraz brata - opowiada podinsp. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Twardziak straszył też policyjnych wywiadowców. - Wrzucę wam granat do auta jak was spotkam - mówił podczas transmisji.

Funkcjonariusze o całej sytuacji dowiedzieli się na skutek zgłoszenia dokonanego przez ojca sprawcy, który zadzwonił na numer alarmowy po jednej z awantur. - Zaatakował ojca spychając go ze schodów - precyzuje podinsp. Gołębiowski.

Czytaj też: "W kościelnym chórze śpiewała, dobre dziecko". Pijany brat śmiertelnie potrącił 19-letnią Amelię

Młodzieniec zupełnie się rozkleił, kiedy zdał sobie sprawę, że to nie przelewki. Usłyszał łącznie 6 zarzutów, w tym spowodowania obrażeń ciała u swojego ojca oraz stosowanie gróźb karalnych wobec członków swojej rodziny i funkcjonariuszy policji. A kiedy sąd na wniosek policji i prokuratury zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, przerażenie sięgnęło zenitu.

Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Zniszczone ogródki po strzelaninie w Krakowie