Do wypadku doszło przed godziną 12 na drodze wojewódzkiej nr 878. - Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący busem marki Iveco nagle zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym marki Mercedes - przekazała aspirant sztabowy Faustyna Łazur.

Po zderzeniu ciężarówka zjechała do przydrożnego rowu i uderzyła w nasyp. 27-letni kierowca zginął na miejscu. 53-latek kierujący busem, który — jak ustalili policjanci — był trzeźwy, z obrażeniami trafił do szpitala.

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Droga w miejscu wypadku była zablokowana. Czynności pod nadzorem prokuratora trwały kilka godzin. Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia.

19-latek zginął w wypadku. Volkswagen roztrzaskał się na drzewie. Zdjęcia:

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