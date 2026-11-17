Informacja o tym groźnym zdarzeniu dotarła do dyżurnego policji w Tomaszowie Lubelskim około godziny 17.30. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu mundurowi, 30-letni kierowca ciągnika marki John Deere wykonywał manewr cofania z trasy powiatowej bezpośrednio na pole uprawne. W momencie, gdy traktor z podpiętą przyczepą rolniczą zjeżdżał z jezdni, w zestaw uderzył nadjeżdżający peugeot.

Podróżujący samochodem osobowym mieszkańcy gminy Ulhówek nie mieli szans na przeżycie, zarówno kierowca, jak i jego pasażerka zginęli na miejscu wypadku. Kierujący maszyną rolniczą 30-latek wyszedł ze zdarzenia bez szwanku. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był całkowicie trzeźwy.

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„Na miejscu do późnych godzin wieczornych pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora i biegłego z zakresu wypadków drogowych. Śledztwo ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności tragedii” – przekazała aspirant Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

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