Miała 30 lat. Aleksandra zginęła w tragicznym wypadku. "Zawsze gotowa nieść pomoc"

O śmierci kobiety poinformowało Starostwo Powiatowe w Kraśniku. W pożegnalnym wpisie urzędnicy wspominają ją jako osobę życzliwą, gotową pomagać innym i myślącą przede wszystkim o drugim człowieku. Podkreślili, że jej odejście jest dużą stratą dla lokalnej społeczności zawodowej.

Aleksandra Kołodziejczyk współpracowała również z jednostkami organizacyjnymi miasta Kraśnik, gdzie pełniła funkcję radcy prawnego. Jak napisały władze miasta, zapamiętają ją jako osobę zaangażowaną, profesjonalną i oddaną pracy.

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Informację o terminie uroczystości pogrzebowych Starostwo ma przekazać w najbliższym czasie.

W imieniu Zarządu Powiatu w Kraśniku oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Kraśniku składamy najszczersze kondolencje rodzinie i najbliższym Zmarłej. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie - napisało Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

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