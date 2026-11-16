Miała 30 lat. Aleksandra zginęła w tragicznym wypadku. "Zawsze gotowa nieść pomoc"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-16 9:27

Aleksandra Kołodziejczyk, pracownica Starostwa Powiatowego w Kraśniku, zginęła 13 listopada w tragicznym wypadku drogowym. Miała 30 lat. Kondolencje rodzinie i bliskim złożyły władze powiatu oraz miasta.

Portret Aleksandry Kołodziejczyk z czarną wstęgą. O tragicznej śmierci 30-latki przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Starostwo Powiatowe w Kraśniku/ Facebook

O śmierci kobiety poinformowało Starostwo Powiatowe w Kraśniku. W pożegnalnym wpisie urzędnicy wspominają ją jako osobę życzliwą, gotową pomagać innym i myślącą przede wszystkim o drugim człowieku. Podkreślili, że jej odejście jest dużą stratą dla lokalnej społeczności zawodowej.

Aleksandra Kołodziejczyk współpracowała również z jednostkami organizacyjnymi miasta Kraśnik, gdzie pełniła funkcję radcy prawnego. Jak napisały władze miasta, zapamiętają ją jako osobę zaangażowaną, profesjonalną i oddaną pracy.

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Informację o terminie uroczystości pogrzebowych Starostwo ma przekazać w najbliższym czasie.

W imieniu Zarządu Powiatu w Kraśniku oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Kraśniku składamy najszczersze kondolencje rodzinie i najbliższym Zmarłej. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie - napisało Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

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