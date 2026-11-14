Dramatyczne sceny rozegrały się w piątkowy wieczór, 13 listopada, na drodze ekspresowej S12 w okolicach Świdnika na Lubelszczyźnie. Chwila nieuwagi kierowcy ciężarówki zamieniła niewielkiego volkswagena polo w śmiertelną pułapkę dla 30-letniej kobiety.

Potworny wypadek na S12. Kierowca tira nie zauważył remontu

Na trasie S12 w kierunku Chełma i Zamościa od pewnego czasu prowadzone są prace remontowe. W związku z tym ruch na drodze jest okresowo ograniczany, a kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami jezdni. Niestety, znaków informujących o utrudnieniach najprawdopodobniej nie zauważył 52-letni kierowca ciągnika siodłowego. Mężczyzna z pełnym impetem uderzył w tył hamującego przed zwężeniem volkswagena. Siła uderzenia była tak duża, że małe auto zostało wepchnięte wprost pod naczepę poprzedzającej go ciężarówki.

Jak informuje asp. sztab. Elwira Domaradzka z policji w Świdniku:

Nie zauważył pojazdów zatrzymujących się przed nim w związku ze zwężeniem jezdni spowodowanym prowadzonymi na tym odcinku pracami remontowymi. Z dużą siłą uderzył w poprzedzającego go volkswagena. W wyniku tego doszło do tzw. efektu domina, a kolejne pojazdy uderzały w siebie".

30-latka zginęła na miejscu. Inni trafili do szpitala

Niestety, dla 30-letniej mieszkanki Chełma, która kierowała volkswagenem polo, na ratunek było już za późno. Kobieta zginęła na miejscu w całkowicie zniszczonym pojeździe. W karambolu ucierpiały także inne osoby.

Do szpitala przewieziono również pasażerów drugiego samochodu osobowego. Nie odnieśli oni poważniejszych obrażeń. Większość po przeprowadzonych badaniach została wypisana do domu, natomiast jedna osoba pozostała w szpitalu na obserwacji" - dodaje policjantka.

Sprawca wypadku był trzeźwy

Funkcjonariusze policji, którzy pracowali na miejscu tragedii, przebadali 52-letniego kierowcę ciężarówki na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Został zatrzymany.