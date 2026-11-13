Ciężarówka staranowała osobówki. Nie żyje kobieta, wśród rannych troje dzieci [ZDJĘCIA]

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 13 listopada, około godziny 17.45 na drodze ekspresowej S12 w miejscowości Janówek, na jezdni w kierunku Piask. Jak poinformowała policja w Świdniku, w karambolu brało udział sześć pojazdów, w tym cztery samochody ciężarowe.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący ciężarówką 52-letni obywatel Ukrainy najechał na poprzedzające go pojazdy. Samochody zwalniały przed zwężeniem jezdni na remontowanym odcinku drogi. Siła uderzenia była tak duża, że doszło do efektu domina i zderzenia kolejnych pojazdów.

Pierwszym samochodem, w który uderzyła ciężarówka, był Volkswagen Polo. Auto zostało poważnie zniszczone. Kierująca nim kobieta poniosła śmierć na miejscu.

Karambol na S12. Wśród rannych troje dzieci

Dramat rozegrał się również w drugim samochodzie osobowym - Peugeocie. Do szpitala na badania przewieziono wszystkie sześć osób podróżujących tym pojazdem. Wśród nich było troje dzieci.

Policjanci ustalili, że 52-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Na miejscu tragedii pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają dokładne okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku.

S12 całkowicie zablokowana po tragicznym wypadku

Po karambolu droga ekspresowa S12 w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby ratunkowe.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i korzystanie z wyznaczonych objazdów.