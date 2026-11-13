Wydatki na Boże Narodzenie 2026. Tyle Polacy zapłacą w tym roku za święta

Wydatki Polaków na Boże Narodzenie 2025. Tyle kosztowały święta rok temu

Z opublikowanego przez Związek Banków Polskich oraz firmę Minds&Roses opracowania „Świąteczny Portfel Polaków 2025” wynika, że w ubiegłym roku statystyczny Polak zamierzał wydać na organizację Bożego Narodzenia 1787 zł. Kwota ta była o 13 proc. wyższa w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Największe obciążenie dla domowych budżetów stanowiły następujące kategorie.

• Upominki dla członków rodziny pochłonęły przeciętnie 677 zł.

• Artykuły spożywcze oraz przygotowanie świąt kosztowały średnio 671 zł.

• Przejazdy i świąteczne wyjazdy wygenerowały wydatek rzędu 439 zł.

Autorzy wspomnianego zestawienia przyjrzeli się także kosztom ponoszonym przez modelową rodzinę składającą się z czterech osób. W takim przypadku łączna wartość świątecznego koszyka ukształtowała się na poziomie 3655,30 zł. Interesujący jest fakt, że wyliczona suma okazała się o niemal 150 zł niższa niż podczas świąt w 2024 roku.

Ceny przed Bożym Narodzeniem 2026. Które produkty spożywcze podrożały najbardziej?

Końcowa kwota na paragonie za przedświąteczne zakupy jest uzależniona głównie od aktualnych stawek za żywność. Podczas kompletowania wyprawki na tradycyjne dania Polacy masowo sięgają po bakalie, warzywa, cukier, mąkę, masło, jajka, a także mięso oraz ryby.

Z najświeższych analiz przeprowadzonych wspólnie przez UCE Research i Uniwersytety WSB Merito płynie wniosek, że wybrane grupy asortymentu w ostatnim okresie wyraźnie zyskały na cenie.

Dane z września 2026 roku wskazują, że na czele zestawienia drożyzny znalazły się desery oraz słodycze. Za te artykuły klienci musieli zapłacić średnio o 6,7 proc. więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Kolejne pozycje na liście podwyżek prezentują się następująco.

• Różnego rodzaju używki zanotowały skok cenowy o 6,1 proc.

• Napoje niezawierające alkoholu podrożały o 4,8 proc.

• Ryby dostępne w sklepach osiągnęły ceny wyższe o 4,6 proc.

• Produkty mięsne kosztowały więcej o 4,4 proc.

W kontekście szykowania klasycznych potraw na wieczerzę wigilijną kluczowe znaczenie dla konsumentów mają przede wszystkim stawki za mięso i ryby. Obie te grupy asortymentowe trafiły do pierwszej piątki najszybciej drożejących artykułów na rynku.

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Koszty Bożego Narodzenia 2026. Ile pieniędzy trzeba przygotować na święta?

Na razie nie opublikowano porównywalnego raportu, który wskazywałby, ile średnio Polacy planują wydać na Boże Narodzenie w 2026 roku. Ostateczne koszty świąt zależą jednak od wielu czynników. Duże znaczenie ma przede wszystkim to, czy przygotowujemy świąteczne spotkania we własnym zakresie, czy dzielimy obowiązki i wydatki z bliskimi. Na wysokość budżetu wpływają również liczba osób przy wigilijnym stole, wydatki na prezenty oraz ewentualne wyjazdy. Niezależnie od planów warto wcześniej oszacować koszty, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i nadmiernego obciążenia domowego budżetu.