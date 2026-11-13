QUIZ. Te gatunki grzybów wciąż rosną w listopadzie! Rozpoznasz wszystkie?

Czy możesz spokojnie wybierać się na grzybobranie i odróżnisz grzyb jadalny od trującego? Przygotowaliśmy dla Ciebie wirtualne grzybobranie na listopad. My pokazujemy zdjęcie grzyba, a tym zaznaczasz jego prawidłową nazwę.Podejmiesz wyzwanie?

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