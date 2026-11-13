QUIZ. Te gatunki grzybów wciąż rosną w listopadzie! Rozpoznasz wszystkie?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-13 5:10

Czy możesz spokojnie wybierać się na grzybobranie i odróżnisz grzyb jadalny od trującego? Przygotowaliśmy dla Ciebie wirtualne grzybobranie na listopad. My pokazujemy zdjęcie grzyba, a tym zaznaczasz jego prawidłową nazwę.Podejmiesz wyzwanie?

Opieńki
Autor: Getty Images

QUIZ. Jaki to grzyb? Wirtualne grzybobranie i podchwytliwe pytania

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QUIZ. Te gatunki grzybów wciąż rosną w listopadzie! Rozpoznasz wszystkie?
Pytanie 1 z 9
Jaki to grzyb?
Gąska zielona
Grzyby-zombie, psychodeliki i... maślaki. Dlaczego świat grzybów jest tak fascynujący? Marta Wrzosek
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