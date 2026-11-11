Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb Roberta Kosidły. Rodzina podała datę ostatniego pożegnania

Po kilku dniach niepewności i poszukiwań udało się odnaleźć bliskich Roberta Kosidły, który zginął podczas sobotniego zamachu na krakowskim Rynku Głównym. Rodzina potwierdziła, że mężczyzna pochodził z Kraśnika w województwie lubelskim.

To właśnie tam odbędzie się jego ostatnie pożegnanie.

Pogrzeb Roberta Kosidły zaplanowano na sobotę, 14 listopada 2026 roku, o godzinie 14.00. Uroczystości odbędą się w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku.

Z opublikowanego nekrologu wynika, że o godzinie 13.30 rozpocznie się modlitwa różańcowa. Następnie odprawiona zostanie msza święta pogrzebowa. Po nabożeństwie urna z prochami zmarłego zostanie odprowadzona na miejscowy cmentarz parafialny.

- Po mszy świętej odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Parafialnym - czytamy w treści klepsydry.

Robert Kosidło zostanie pochowany dokładnie tydzień po tragicznych wydarzeniach, które odebrały mu życie.

Szukali jego rodziny w Rybniku. Wystarczyła jedna pomyłka

Po zamachu na Rynku Głównym przez kilka dni nie udawało się skontaktować z bliskimi Roberta Kosidły. Początkowo pojawiła się informacja, że mężczyzna pochodził z Rybnika na Śląsku.

Krakowscy kupcy, którzy znali Roberta i przez lata korzystali z jego pomocy, rozpoczęli poszukiwania rodziny. Sprawa dotarła nawet do rybnickiego magistratu. Urzędnicy sprawdzili dostępne informacje, ale nie znaleźli danych potwierdzających związek mężczyzny z miastem.

Ostatecznie okazało się, że przyczyną całego zamieszania była pomyłka dotycząca nazwy miejscowości. Jak ustalił portal ROW.info.pl, jeden z krakowskich kupców miał przekręcić nazwę rodzinnego miasta Roberta. Zamiast Kraśnika wskazano Rybnik.

Przełom nastąpił we wtorek, 10 listopada. Około godziny 17 redakcja poinformowała, że udało się skontaktować z rodziną ofiary.

Bliscy potwierdzili, skąd pochodził Robert, i przekazali informacje dotyczące jego pogrzebu.

Kula dosięgła go przy samym wejściu do sklepu. „Jeszcze kilka sekund i mógł się uratować”

Nowe światło na ostatnie chwile życia Roberta Kosidły rzuciła relacja jego znajomego, Adama Szyfki, który handlował pamiątkami na Rynku Głównym w Krakowie. Jak opisywał również „Super Express”, Robert znajdował się w pobliżu stoisk handlowych, kiedy nagle rozległy się strzały.

Początkowo świadkowie nie wiedzieli, co się dzieje. Dopiero po chwili zorientowali się, że uzbrojony mężczyzna strzela do przypadkowych przechodniów.

Ludzie zaczęli uciekać w panice. Jedni szukali schronienia w pobliskich sklepach, inni próbowali oddalić się od miejsca, z którego dochodziły strzały.

Robert wraz ze swoim znajomym ruszył w stronę sklepu Zara.

Niestety, po poważnym wypadku, którego doświadczył wcześniej we Włoszech, mężczyzna miał problemy z chodzeniem. Utykał na jedną nogę i nie był w stanie poruszać się tak szybko jak pozostali uciekający.

Adam Szyfko zdążył schronić się w sklepie. Robert był już przy wejściu, kiedy dosięgnął go pocisk. Mężczyzna upadł tuż przy drzwiach sklepu. Podjęto próbę ratowania jego życia, jednak odniesione obrażenia okazały się śmiertelne.

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Pomagał kupcom na krakowskim Rynku. Tak zapamiętali Roberta

Robert Kosidło przez lata był dobrze znany osobom prowadzącym handel na Rynku Głównym w Krakowie. Pomagał przy rozstawianiu stoisk, przenoszeniu towaru i przygotowywaniu wózków z pamiątkami. Pracował również przy sprzedaży obrazów w okolicach Sukiennic.

Mimo problemów z poruszaniem się pozostawał aktywny i chętnie wspierał znajomych kupców. Osoby, które znały go na co dzień, wspominały jego uczciwość, życzliwość i gotowość do pomocy. Zdarzało się, że przynosił pracującym na Rynku kawę, herbatę czy posiłki.

W sobotę, 7 listopada, również pojawił się w centrum Krakowa, aby pomóc przy pakowaniu towarów. Nie mógł wiedzieć, że tego dnia na Rynku Głównym rozegra się tragedia, w której straci życie.