„Trzy głosy na konfę mniej”. Wykładowczyni KUL zwolniona po skandalicznym komentarzu

„Trzy głosy na konfę mniej”

Decyzję o zwolnieniu nauczycielki akademickiej ogłoszono we wtorek, 10 listopada. Informację przekazał rzecznik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Wojciech Andrusiewicz we wpisie na platformie X.

Sprawę jako jeden z pierwszych nagłośnił w mediach społecznościowych działacz Konfederacji Rafał Mekler. Kontrowersyjne wpisy zostały później usunięte.

Burza wybuchła po komentarzu zamieszczonym przez dr Katarzynę Pejdę na Facebooku. Wykładowczyni II Katedry Sinologii KUL odniosła się do informacji o znalezieniu trzech ciał rodziny zamachowca Michała Oksińskiego: rodziców oraz siostry.

Wykładowczyni napisała wtedy:

„Trzy głosy na konfę mniej”.

Wypowiedź natychmiast spotkała się z krytyką innych użytkowników. Dwie osoby miały zapytać autorkę, czy rzeczywiście komentuje śmierć trzech osób w taki sposób. Wtedy pojawiła się kolejna odpowiedź.

„Tak, na poważnie. Tragedia rozegrała się w Krakowie, a nie w gnieździe, które wychowało tego szczura”.

Wpisy szybko zaczęły krążyć w mediach społecznościowych. Internauci zwracali uwagę, że zabici członkowie rodziny nie odpowiadali za działania 24-letniego napastnika, a w chwili publikowania komentarza policja badała okoliczności ich śmierci.

Rektor podjął decyzję osobiście

Początkowo wobec pracownicy wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Rektor uczelni uznał jednak, że nie musi czekać na jego zakończenie. Podjął samodzielną decyzję o natychmiastowym wypowiedzeniu dr Pejdzie umowy o pracę. W związku ze zwolnieniem prowadzone wcześniej postępowanie dyscyplinarne stało się bezprzedmiotowe.

W oficjalnym stanowisku uczelni czytamy:

„Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zdecydował dziś o wypowiedzeniu, w trybie natychmiastowym, umowy o pracę nauczycielce akademickiej, która w miniony weekend, w sposób niedopuszczalny, komentowała śmierć rodziny zamordowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

KUL nie pozostawił wątpliwości, że powodem rozwiązania umowy była treść internetowych wypowiedzi pracownicy.

Dezycja o zwolnieniu p. dr Katarzyny Pejdy https://t.co/9RJGBa2kLm— KUL, John Paul II Catholic University of Lublin (@KUL_Lublin) November 10, 2026

„Brak szacunku dla godności człowieka”

Władze uniwersytetu podkreśliły, że komentarze stoją w sprzeczności z wartościami deklarowanymi przez katolicką uczelnię.

„Nieakceptowalnym na naszym Uniwersytecie jest brak szacunku dla przyrodzonej godności człowieka”.

W dalszej części oświadczenia przedstawiciele KUL zaznaczyli, że od nauczyciela akademickiego wymagane jest przestrzeganie określonych standardów również poza salą wykładową.

„Zachowanie zwolnionej już pracownicy naukowej stało w jaskrawej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz wartościami stanowiącymi fundament działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od nauczyciela akademickiego wymagamy dbałości o standardy etyczne i moralne, które w tym przypadku zostały w jaskrawy sposób złamane”.

Autorka usunęła wpisy z internetu

Kontrowersyjne komentarze zostały usunięte. Wcześniej wykonano jednak ich kopie, które zaczęły krążyć w mediach społecznościowych. Usunięcie wypowiedzi nie zatrzymało reakcji uczelni. Rektor uznał, że zachowanie pracownicy było na tyle poważne, że dalsze zatrudnianie jej na stanowisku nauczyciela akademickiego nie jest możliwe.

Tragiczny finał zamachu w Krakowie

Wpis pojawił się w związku z zamachem na Rynku Głównym w Krakowie. Według przekazanych informacji 24-letni napastnik wjechał samochodem do centrum miasta i zaczął strzelać do przypadkowych ludzi. W wyniku ataku zginęło sześć przypadkowych osób. Rannych zostało kolejnych 16, w tym policjanci, którzy ruszyli do obezwładnienia zamachowca.

Napastnik został postrzelony przez funkcjonariuszy i zmarł później w szpitalu. Łączny bilans śmiertelny krakowskiego ataku, razem ze sprawcą, wyniósł siedem osób.

Następnie w mieszkaniu zajmowanym przez jego rodzinę w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono trzy ciała. Zginęli 21-letnia siostra oraz rodzice napastnika w wieku 52 i 53 lat. Na ich ciałach ujawniono obrażenia postrzałowe. Sprawca nie oszczędził nawet kotów, żyjących z rodziną.

Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu siedem sztuk broni. Okoliczności śmierci całej trójki są przedmiotem odrębnego postępowania.