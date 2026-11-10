Palenie gałęzi na działce może słono kosztować. Grozi za to nawet 30 tys. zł kary

Przepisy dotyczące spalania gałęzi na własnej działce

Dla sporej grupy właścicieli domów jednorodzinnych rozpalenie ogniska z obciętych konarów wydaje się najwygodniejszą metodą na wysprzątanie terenu. Część z nich nie ma jednak świadomości, że taka praktyka może stanowić naruszenie przepisów o gospodarowaniu odpadami, co wiąże się z przykrymi konsekwencjami.

Sprawę jasno reguluje art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach, który zezwala na palenie resztek roślinnych poza specjalnymi instalacjami wyłącznie w sytuacji, gdy nie podlegają one obowiązkowej segregacji. Oznacza to w praktyce, że jeśli dana gmina zapewnia odbiór bioodpadów, samodzielne palenie gałęzi w celu ich utylizacji jest zabronione. Prywatny charakter posesji nie zwalnia z odpowiedzialności, a każdy właściciel ogrodu ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać tych zasad.

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Mandat i grzywna za spalanie gałęzi w ogrodzie

Złamanie obowiązujących zakazów wiąże się z surowymi konsekwencjami finansowymi. Uprawnione służby mogą ukarać właściciela posesji mandatem karnym w wysokości sięgającej do 500 zł. Sytuacja staje się znacznie poważniejsza w momencie skierowania sprawy do sądu, ponieważ wówczas grzywna może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że samo rozpalenie ognia na działce nie zawsze jest nielegalne. Kluczowe znaczenie ma bowiem rodzaj materiału, który wrzucamy bezpośrednio do paleniska. Prawo wyraźnie rozróżnia nielegalną utylizację zielonych odpadów ogrodowych od tradycyjnego palenia zwykłym drewnem opałowym zgodnie z jego docelowym przeznaczeniem.

Naruszenie przepisów przeciwpożarowych a kara 30 tys. zł

Równie istotne są zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zignorowanie wymaganych środków ostrożności, wzniecenie ognia w nieodpowiednim miejscu lub wywołanie bezpośredniego zagrożenia pożarem naraża gospodarza na kolejną odpowiedzialność karną.

Kwestię tę szczegółowo normuje art. 82 Kodeksu wykroczeń, który za konkretne uchybienia przeciwpożarowe przewiduje karę grzywny. Jeśli sprawa znajdzie swój finał na sali sądowej, wysokość nałożonej sankcji finansowej może wynieść nawet 30 tys. zł. Należy przy tym pamiętać, że tak wysoka kwota nie jest nakładana automatycznie za samo rozpalenie ogniska, a ostateczny wymiar kary zależy od specyfiki danego wykroczenia oraz dokładnych okoliczności całego zdarzenia.

Legalne sposoby na pozbycie się gałęzi z działki

Właściciele ogrodów, którzy po jesiennych porządkach chcą legalnie pozbyć się ściętych konarów, mają do dyspozycji kilka bezpiecznych rozwiązań. Dobrym wyjściem jest samodzielne wywiezienie roślinnych resztek do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Alternatywnie można po prostu wystawić bioodpady przed posesję w terminie wyznaczonym przez gminny harmonogram wywozu śmieci, stosując się do lokalnych wytycznych.