W białych kombinezonach weszli na posesję. To, co znaleźli, mrozi krew w żyłach

Akcja była efektem współpracy policjantów z Komendy Stołecznej Policji, chełmskich kryminalnych, kontrterrorystów z Lublina oraz biegłych z laboratorium kryminalistycznego.

Funkcjonariusze pojawili się na terenie wytypowanej posesji w gminie Chełm w minionym tygodniu.

Na miejscu zastali profesjonalnie przygotowaną linię produkcyjną.

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5 kilogramów „narkotyku zombie”. Tak wyglądało laboratorium

W wynajmowanych pomieszczeniach śledczy znaleźli profesjonalną aparaturę i produkty potrzebne do produkcji narkotyków syntetycznych. Było też 45 kilogramów gotowego towaru oraz substancji, która dopiero przechodziła proces wytwarzania. Badania potwierdziły, że to alfa-PVP – silnie uzależniający narkotyk, określany potocznie jako „narkotyk zombie”.

Według ustaleń policjantów za produkcję miał odpowiadać 32-letni obywatel Ukrainy. To on miał kupić i wyposażyć linię produkcyjną, a następnie zajmować się wytwarzaniem zakazanych substancji. Został zatrzymany na terenie posesji.

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Zatrzymany był poszukiwany. Grozi mu nawet 20 lat więzienia

Na jaw wyszło również, że mężczyzna był poszukiwany na czterech podstawach, w tym listem gończym. Miał do odbycia rok więzienia za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.

Po zatrzymaniu trafił do prokuratury w Chełmie. Usłyszał zarzut wytwarzania znacznej ilości zakazanych substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Za zarzucany czyn grozi mu nawet 20 lat więzienia. Śledztwo prowadzi Komenda Miejska Policji w Chełmie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.