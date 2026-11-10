W białych kombinezonach weszli na posesję. To, co znaleźli, mrozi krew w żyłach

- Akcja była efektem współpracy policjantów z Komendy Stołecznej Policji, chełmskich kryminalnych, kontrterrorystów z Lublina oraz biegłych z laboratorium kryminalistycznego.
- Funkcjonariusze pojawili się na terenie wytypowanej posesji w gminie Chełm w minionym tygodniu.
- Na miejscu zastali profesjonalnie przygotowaną linię produkcyjną.
5 kilogramów „narkotyku zombie”. Tak wyglądało laboratorium
W wynajmowanych pomieszczeniach śledczy znaleźli profesjonalną aparaturę i produkty potrzebne do produkcji narkotyków syntetycznych. Było też 45 kilogramów gotowego towaru oraz substancji, która dopiero przechodziła proces wytwarzania. Badania potwierdziły, że to alfa-PVP – silnie uzależniający narkotyk, określany potocznie jako „narkotyk zombie”.
Według ustaleń policjantów za produkcję miał odpowiadać 32-letni obywatel Ukrainy. To on miał kupić i wyposażyć linię produkcyjną, a następnie zajmować się wytwarzaniem zakazanych substancji. Został zatrzymany na terenie posesji.
Zatrzymany był poszukiwany. Grozi mu nawet 20 lat więzienia
Na jaw wyszło również, że mężczyzna był poszukiwany na czterech podstawach, w tym listem gończym. Miał do odbycia rok więzienia za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.
Po zatrzymaniu trafił do prokuratury w Chełmie. Usłyszał zarzut wytwarzania znacznej ilości zakazanych substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.
Za zarzucany czyn grozi mu nawet 20 lat więzienia. Śledztwo prowadzi Komenda Miejska Policji w Chełmie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.