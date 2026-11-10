Niepokojący alert RCB w tym województwie! "Oczekuj dalszych komunikatów"

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PAP MediaRoom
2026-11-10 10:51

Nagłe ostrzeżenie, pilne SMS-y i podwyższona gotowość systemu obrony powietrznej. We wtorkowy poranek mieszkańcy kilkunastu powiatów województwa lubelskiego otrzymali niepokojący komunikat od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Aktualizacja: działania zostały zakończone.

Myśliwiec lecący na tle czystego błękitnego nieba. O alertach RCB w województwie lubelskim przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Nuh Erkan / / pexels.com/ CC0 Polska poderwała myśliwce po rosyjskim ataku na Ukrainę. Wojsko w gotowości
  • Alert RCB trafił do mieszkańców kilkunastu powiatów województwa lubelskiego.
  • Powodem jest rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy.
  • Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP.
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Niepokojące SMS-y na Lubelszczyźnie. RCB wydało alert

We wtorek rano telefony mieszkańców części województwa lubelskiego zaczęły otrzymywać ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Komunikat dotyczy rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Jak przekazano, sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony powietrznej została podniesiona.

W wiadomości znalazł się apel o śledzenie dalszych komunikatów.

Te powiaty objęto ostrzeżeniem. Sprawdź, czy dostałeś SMS

Alert wysłano do użytkowników sieci komórkowych na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:

  • włodawskiego,
  • łęczyńskiego,
  • świdnickiego,
  • Chełma i powiatu chełmskiego,
  • krasnostawskiego,
  • łukowskiego,
  • Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego,
  • ryckiego,
  • radzyńskiego,
  • parczewskiego,
  • lubartowskiego.

Treść ostrzeżenia brzmi: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Czym jest alert RCB?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wykorzystuje system SMS-owego powiadamiania, by ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniami i sytuacjami nadzwyczajnymi. Informacje potrzebne do wydania alertu pochodzą między innymi z ministerstw, policji, straży pożarnej, Straży Granicznej oraz innych instytucji państwowych.

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