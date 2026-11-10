Niepokojący alert RCB w tym województwie! "Oczekuj dalszych komunikatów"

- Alert RCB trafił do mieszkańców kilkunastu powiatów województwa lubelskiego.
- Powodem jest rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy.
- Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP.
Niepokojące SMS-y na Lubelszczyźnie. RCB wydało alert
We wtorek rano telefony mieszkańców części województwa lubelskiego zaczęły otrzymywać ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Komunikat dotyczy rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Jak przekazano, sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony powietrznej została podniesiona.
W wiadomości znalazł się apel o śledzenie dalszych komunikatów.
Te powiaty objęto ostrzeżeniem. Sprawdź, czy dostałeś SMS
Alert wysłano do użytkowników sieci komórkowych na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:
- włodawskiego,
- łęczyńskiego,
- świdnickiego,
- Chełma i powiatu chełmskiego,
- krasnostawskiego,
- łukowskiego,
- Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego,
- ryckiego,
- radzyńskiego,
- parczewskiego,
- lubartowskiego.
Treść ostrzeżenia brzmi: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Czym jest alert RCB?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wykorzystuje system SMS-owego powiadamiania, by ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniami i sytuacjami nadzwyczajnymi. Informacje potrzebne do wydania alertu pochodzą między innymi z ministerstw, policji, straży pożarnej, Straży Granicznej oraz innych instytucji państwowych.