Niepokojący alert RCB w tym województwie! "Oczekuj dalszych komunikatów"

Alert RCB trafił do mieszkańców kilkunastu powiatów województwa lubelskiego.

Powodem jest rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy.

Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP.

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Niepokojące SMS-y na Lubelszczyźnie. RCB wydało alert

We wtorek rano telefony mieszkańców części województwa lubelskiego zaczęły otrzymywać ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Komunikat dotyczy rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Jak przekazano, sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony powietrznej została podniesiona.

W wiadomości znalazł się apel o śledzenie dalszych komunikatów.

Te powiaty objęto ostrzeżeniem. Sprawdź, czy dostałeś SMS

Alert wysłano do użytkowników sieci komórkowych na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:

włodawskiego,

łęczyńskiego,

świdnickiego,

Chełma i powiatu chełmskiego,

krasnostawskiego,

łukowskiego,

Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego,

ryckiego,

radzyńskiego,

parczewskiego,

lubartowskiego.

Treść ostrzeżenia brzmi: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Czym jest alert RCB?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wykorzystuje system SMS-owego powiadamiania, by ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniami i sytuacjami nadzwyczajnymi. Informacje potrzebne do wydania alertu pochodzą między innymi z ministerstw, policji, straży pożarnej, Straży Granicznej oraz innych instytucji państwowych.