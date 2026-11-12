Pogoda w Lublinie: 13-15 listopada

Aura w Lublinie w najbliższych dniach będzie przechodzić wyraźną przemianę. Weekend rozpocznie się pod znakiem chmur i deszczu, ale zakończy bezchmurnym niebem. Temperatury w ciągu dnia utrzymają się na podobnym, chłodnym poziomie, jednak noce staną się coraz zimniejsze. W niedzielę rano termometry po raz pierwszy wskażą wartości poniżej zera.

Piątek pod znakiem deszczu

Początek weekendu w Lublinie, 13 listopada, upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i opadów deszczu. Prognozy wskazują, że spadnie blisko 8 mm wody, co może pokrzyżować plany na spędzenie czasu na zewnątrz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie około 5 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 2°C. Powieje też umiarkowany wiatr z prędkością dochodzącą do 4 m/s.

Sobota przyniesie poprawę

Sobota, 14 listopada, przyniesie pierwszą wyraźną poprawę pogody. Przede wszystkim przestanie padać, co z pewnością ucieszy mieszkańców Lublina. Niestety, niebo przez cały dzień pozostanie pokryte gęstą warstwą chmur. Temperatura maksymalna nieznacznie wzrośnie, do około 6°C, ale poranek będzie znacznie chłodniejszy niż w piątek, z wartościami bliskimi 0°C. Wiatr może być nieco mocniejszy, osiągając prędkość około 5 m/s.

Słoneczny finał weekendu w niedzielę

Prawdziwy przełom w pogodzie nastąpi w niedzielę, 15 listopada. To będzie najprzyjemniejszy dzień weekendu. Chmury całkowicie ustąpią, a na niebie zagości słońce. Niedziela okaże się też najcieplejszym dniem, z temperaturą sięgającą w pełni dnia ponad 6 stopni Celsjusza. Trzeba jednak pamiętać, że poranek będzie mroźny – noc z soboty na niedzielę przyniesie lekki przymrozek z temperaturą około -1°C. Wiatr nieco osłabnie do około 4 m/s.

Jak zaplanować weekend w Lublinie?

Zmienna aura wymaga dobrego planu. Deszczowy piątek to idealna okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w kinie czy muzeum albo po prostu spędzić czas w jednej z klimatycznych kawiarni. Sobota, choć pochmurna, pozwoli już na spacer po mieście bez parasola. Najwięcej możliwości da jednak słoneczna niedziela – to doskonały moment na dłuższą wycieczkę po parkach, zwiedzanie urokliwych zakątków miasta czy aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather