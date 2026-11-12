Szpital prosi mieszkańców o ziemniaki. W tym samym czasie lekarze zarabiają tam fortunę

Dyrekcja szpitala apeluje o dary

W mediach pojawiły się zaskakujące informacje o apelu dyrektora szpitala w Krasnymstawie na Lubelszczyźnie. Dyrekcja placówki Zbigniew Widomski miał zwrócić się z apelem do mieszkańców lokalnej gminy Izbica o zorganizowanie zbiórki darów dla szpitala. Na liście pożądanych produktów są warzywa takie jak ziemniaki, marchew, buraki, czy cebula.

Powodem tego niecodziennego apelu są poważne kłopoty finansowe placówki, której dług łączny wynosi blisko 30 milionów złotych (w tym 7,4 mln zł stanowiły zobowiązania przeterminowane wobec dostawców).

Dary mają wspomóc kuchnię Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie i wpłynąć na wzrost jakości żywienia tamtejszych pacjentów.

Jak donosi Tygodnik Zamojski, zbiórka odbędzie się 12 i 13 listopada w godzinach 7-15 we wszystkich sołectwach gminy Izbica. Podobną zbiórkę przeprowadzono w październiku w gminie Gorzków, ona również realizowana była na rzecz szpitala w Krasnymstawie.

Krew człowieka zalewa... Dyrektor szpitala 🏥w Krasnymstawie prosi o ziemniaki i marchew. Poniżej zarobki lekarzy: Kontrakty lekarzy placówki (top 5 rocznie brutto): 1⃣ 1 243 494,20 zł (średnio ok. 103 625 zł/mies.) 2⃣ 888 000 zł (ok. 74 000 zł/mies.) 3⃣ 760 000 zł (ok. 63 300 zł/mies.) 4⃣ 755 000 zł (ok. 62 900 zł/mies.) 5⃣ 719 000 zł (ok. 59 900 zł/mies.) Źródła w komentarzu.— Informacje Giełdowe (@GPW_Trader2022) November 10, 2026

Mieszkańcy mają dawać warzywa, a lekarze zarabiają krocie

W całej tej sytuacji - zresztą nie tylko dotyczącej szpitala w Krasnystawie, ale ogólnie stanu polskiej opieki zdrowotnej - trudno nie zauważyć pewnego dysonansu: z jednej strony mamy głębokie problemy finansowe wielu lecznic, a z drugiej bardzo wysokie zarobki zatrudnionych w nich lekarzy.

Przekładając to na realia wolnorynkowe to trochę tak jakby prywatna firma bankrutowała, ale zamiast obniżać bajońskie zarobki pracowników, apelowała o pomoc finansową... do klientów.

Nie inaczej jest w przypadku z Lubelszczyzny. Jak donosi internetowy profil Informacje Giełdowe w tym konkretnym szpitalu w Krasnymstawie najwyższe zarobki lekarza wynoszą 1 243 494,20 zł brutto rocznie (średnio ok. 100 tysięcy na miesiąc). Na podium są także zarobki w wysokości 888 000 zł (ok. 74 000 miesięcznie) i 760 000 zł (ok. 63 000 w skali miesiąca).

Zarazem portal jako źródło danych podaje konwersację z botem AI Grokiem, co stawia pod znakiem zapytania wiarygodność przytaczanych kwot.

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