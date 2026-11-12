Szpital prosi mieszkańców o ziemniaki. W tym samym czasie lekarze zarabiają tam fortunę

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-11-12 8:37

Dyrektor szpitala w Krasnymstawie zaskoczył apelem o ziemniaki i marchew dla placówki, która boryka się z długiem blisko 30 mln zł. Tymczasem w tej samej lecznicy odnotowano bardzo wysokie zarobki lekarzy, sięgające nawet ponad miliona złotych rocznie. Sytuacja ta budzi poważne pytania o zarządzanie finansami publicznymi i kondycję polskiej służby zdrowia.

Budynek szpitala w Krasnymstawie, który zbiera dary od mieszkańców. O szczegółach przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie/ Facebook

Dyrekcja szpitala apeluje o dary

W mediach pojawiły się zaskakujące informacje o apelu dyrektora szpitala w Krasnymstawie na Lubelszczyźnie. Dyrekcja placówki Zbigniew Widomski miał zwrócić się z apelem do mieszkańców lokalnej gminy Izbica o zorganizowanie zbiórki darów dla szpitala. Na liście pożądanych produktów są warzywa takie jak ziemniaki, marchew, buraki, czy cebula.

Powodem tego niecodziennego apelu są poważne kłopoty finansowe placówki, której dług łączny wynosi blisko 30 milionów złotych (w tym 7,4 mln zł stanowiły zobowiązania przeterminowane wobec dostawców).

Dary mają wspomóc kuchnię Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie i wpłynąć na wzrost jakości żywienia tamtejszych pacjentów.

Jak donosi Tygodnik Zamojski, zbiórka odbędzie się 12 i 13 listopada w godzinach 7-15 we wszystkich sołectwach gminy Izbica. Podobną zbiórkę przeprowadzono w październiku w gminie Gorzków, ona również realizowana była na rzecz szpitala w Krasnymstawie.

Mieszkańcy mają dawać warzywa, a lekarze zarabiają krocie

W całej tej sytuacji - zresztą nie tylko dotyczącej szpitala w Krasnystawie, ale ogólnie stanu polskiej opieki zdrowotnej - trudno nie zauważyć pewnego dysonansu: z jednej strony mamy głębokie problemy finansowe wielu lecznic, a z drugiej bardzo wysokie zarobki zatrudnionych w nich lekarzy.

Przekładając to na realia wolnorynkowe to trochę tak jakby prywatna firma bankrutowała, ale zamiast obniżać bajońskie zarobki pracowników, apelowała o pomoc finansową... do klientów.

Nie inaczej jest w przypadku z Lubelszczyzny. Jak donosi internetowy profil Informacje Giełdowe w tym konkretnym szpitalu w Krasnymstawie najwyższe zarobki lekarza wynoszą 1 243 494,20 zł brutto rocznie (średnio ok. 100 tysięcy na miesiąc). Na podium są także zarobki w wysokości 888 000 zł (ok. 74 000 miesięcznie) i 760 000 zł (ok. 63 000 w skali miesiąca).

Zarazem portal jako źródło danych podaje konwersację z botem AI Grokiem, co stawia pod znakiem zapytania wiarygodność przytaczanych kwot.

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