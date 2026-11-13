Szpital poprosił rolników o warzywa. Burza wokół zbiórki zaskoczyła dyrektora. "Na jedzenie dla pacjentów jeszcze nam starcza"

O żywność dla szpitalnej kuchni zadbać mieli mieszkańcy sąsiadującej z Krasnymstawem gminy Izbica. Na początku listopada na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Izbica pojawiło się ogłoszenie: „Urząd Miasta i Gminy Izbica informuje, że 12 i 13 listopada na terenie sołectw gminy zostanie przeprowadzona zbiórka żywności na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie". I rzeczywiście, w te dni od rana po wsiach krążył ciężarowy mercedes, który zbierał wystawione przez gospodarzy worki.

- Najwięcej jest ziemniaków, potem marchew, najrzadziej buraki, pietruszka - mówi SE jeden z pracujących przy tym mężczyzn. - W jednym miejscu jest worek lub dwa, w innym więcej, albo tylko mała reklamówka - dodaje.

Są też tacy, którzy dary zawieźli osobiście do szpitala. Z dostawczego opla para gospodarzy spod Krasnegostawu wyładowała na podstawione wózki kilkadziesiąt worków ziemniaków, cebuli, marchwi i buraków. Zastrzegają od razu, że nie chcą rozgłosu, pragną zostać anonimowi. - Nie robimy tego dla sławy. Mamy, to się dzielimy - ucinają zgodnie małżonkowie.

Zbiórkę prowadzoną po wsiach koordynuje burmistrz Izbicy Jerzy Lewczuk.

- Pierwszego dnia zebraliśmy około 700 kilogramów produktów rolnych. Każdy z darczyńców przekazał tyle, ile uznał za stosowne - mówi w rozmowie z Super Expressem i przekonuje, że to świetna inicjatywa, ekologiczna i prospołeczna. Zdarza się bowiem, że rolnicy wiosną muszą pozbywać się tego, co zostało im w piwnicach po zimie. - A teraz, jesienią, są najlepszej jakości - płody od naszych rolników są na pewno ekologiczne i bardzo wartościowe, wzbogacą szpitalne menu.

Tymczasem apel szpitalnej dyrekcji sprawił, że pojawiło się mnóstwo informacji o tym, że zadłużony szpital (na kilkanaście milionów złotych; placówka czeka jednak na kilka milionów zwrotu z NFZ za nadwykonania za 2025 rok) jest na skraju przepaści i musi żebrać o " kartofle". Zbigniew Widomski, dyrektor szpitala w Krasnymstawie czytając w mediach łapiące za serce nagłówki o głodujących pacjentach nawet się już nie denerwuje. Czuje się tylko tym zniesmaczony.

- Mamy kłopoty finansowe, tak jak wiele innych szpitali powiatowych w Polsce. Ale na jedzenie dla pacjentów jeszcze nam starcza - przyznaje bez ogródek w rozmowie z SE i podkreśla, że organizowanie zbiórek płodów rolnych na rzecz szpitala nie jest nowym przedsięwzięciem wynikającym z fatalnych finansów szpitala. - Jest to inicjatywa z wieloletnią tradycją, organizowana z przerwami od kilkudziesięciu lat, która na stałe wpisała się w lokalną współpracę szpitala z mieszkańcami i środowiskiem rolniczym.

Dokładnie - od 1990 roku. Szpitalem kierował wtedy (w latach 1990-1995) dr n. med. Leszek Janeczek, dzisiaj ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego krasnostawskiej placówki medycznej. - Sytuacja ekonomiczna szpitali w Polsce była wtedy dużo gorsza niż dzisiaj, brakowało wszystkiego, od opału po strzykawki, leki i żywność - opowiada SE doktor Janeczek. - Poprosiliśmy wtedy o pomoc rolników z okolicznych gmin, co spotkało się z wielkim odzewem i stało się naszą tradycją.

Co ciekawe, podobne zbiórki miały miejsce w innych szpitalach „Zamojszczyzny“, jak wtedy nazywało się obszar byłego województwa zamojskiego. - Pamiętam, jak na początku lat dziewięćdziesiątym wieźliśmy z dziadkiem Adamem furmankę ziemniaków do Łaszczowa, skąd trafiły do szpitala w Tomaszowie Lubelskim - opowiada Artur (49 l.). - Zbiórka trwała cały dzień i była także towarzyskim wydarzeniem.

Najważniejsze, że ze świeżych, ekologicznych warzyw skorzystają pacjenci szpitala. W Krasnymstawie nie poszli w catering, kuchnia działa pełną parą i wydaje ok. 250 obiadów dziennie. W piątek, 13 listopada na odziały trafił barszcz czerwony i ryba smażona z ziemniakami i surówką.

- Staramy się gotować zdrowo i różnorodnie, korzystając z dużej ilości warzyw i owoców - zapewnia Małgorzata Saj, szefowa kuchni. - Wszystko ma być świeżuchne i gorące.

Pacjenci nie narzekają. - Byłam w kilku szpitalach w Lublinie i Zamościu, ale tutaj jedzenie jest najsmaczniejsze - zdradza SE Krystyna Gajewska, pacjentka szpitala.

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