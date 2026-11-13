Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewa. Nie żyje 19-latek

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-13 13:44

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 12 listopada, w Trzciankach w gminie Janowiec. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn Volkswagen Polo zjechał z jezdni i uderzył w drzewa. Kierujący autem 19-latek zmarł mimo podjętej reanimacji.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, samochód najpierw uderzył w jedno z drzew, a potem zatrzymał się na następnym. Ofiarą jest mieszkaniec gminy Janowiec.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Decyzją śledczych ciało młodego kierowcy zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Jej wyniki mogą pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci 19-latka.

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Przyczyny wypadku wyjaśniają puławscy policjanci. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Puławach. Funkcjonariusze przypominają, że deszcz i zmienna pogoda pogarszają warunki na drogach, dlatego warto dostosować prędkość do sytuacji.

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