"Stał się naszą lokalną gwiazdą TikToka". Zbezczeszczono pomnik Nieznanego Żołnierza w Świdniku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-13 15:03

Burmistrz Świdnika Marcin Dmowski przekazał nowe informacje w sprawie mężczyzny, który zbezcześcił lokalny pomnik Nieznanego Żołnierza. Jak się okazuje, sprawca jest dobrze znany z nagrań publikowanych w sieci przez młodzież.

Nagranie z monitoringu w Świdniku pokazujące zbezczeszczony pomnik Nieznanego Żołnierza. O incydencie przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Burmistrz Świdnika Marcin Dmowski/ Facebook

Incydent miał miejsce w nocy z 11 na 12 listopada. Wcześniej, z okazji obchodów Święta Niepodległości, mieszkańcy składali przed tym monumentem kwiaty. Marcin Dmowski poinformował we wpisie, że zapis z kamer monitoringu pozwolił na identyfikację winnego, a całą sprawę zgłoszono już funkcjonariuszom policji. Włodarz miasta wyjaśnił także, że czynu dopuścił się znany lokalnej społeczności człowiek, który cierpi z powodu uzależnienia oraz znajduje się w kryzysie bezdomności.

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Samorządowiec odniósł się w swoim komunikacie również do filmików, które trafiają do mediów społecznościowych. Sprawca stał się bowiem, jak ujął to sam burmistrz, „naszą lokalną gwiazdą TikToka”. Zdaniem Dmowskiego młodzi użytkownicy internetu kpią z tego człowieka, wykorzystując jego trudne położenie do zdobywania popularności w sieci. „Niestety niektórzy nie rozumieją, że robią krzywdę temu Panu”, zaznaczył we wpisie włodarz.

„Sprawca dzięki monitoringowi został wykryty i sprawa została przekazana Policji. Pojawiło się wiele komentarzy, kto to mógł zrobić, wylała się fala domysłów - różnych zależy komu co pasuje do ideologii”, przekazał w swoim wpisie burmistrz Marcin Dmowski.

Władze miejskie wspólnie z Centrum Usług Społecznych zamierzają podjąć działania mające na celu udzielenie wsparcia temu mężczyźnie. Marcin Dmowski podkreślił jednak, że skuteczna pomoc w tego typu przypadkach wymaga również woli współdziałania ze strony samej osoby potrzebującej.

Na koniec burmistrz zwrócił się z prośbą do młodzieży oraz rodziców, apelując o większą uważność na materiały zamieszczane w internecie.

Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Armii Krajowej
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