Zacznie się coś wyjątkowego, gwiazdy to potwierdzają. Nadchodzi czas zmian, ale jedni powinni iść na żywioł, a inni podążać za rozumem. Horoskop tygodniowy

Horoskop tygodniowy: Baran

21.03-20.04

CZAS NA RELAKS

Denerwowałeś się, załatwiałeś mnóstwo spraw, jednym słowem – wszystko było na twojej głowie, a wszyscy inni tylko czekali na to, by przyjść na gotowe. W tym tygodniu nareszcie odpoczniesz od tych wszystkich obowiązków. Spraw, by był to czas tylko dla ciebie.

RADA: Jeśli będziesz dobrze liczyć pieniądze i planował wszystkie swoje wydatki, to zaoszczędzisz na wymarzony zakup szybciej, niż myślisz.

Horoskop tygodniowy: Byk

21.04-21.05

ZAJMIJ SIĘ CZYMŚ

To będzie idealny tydzień na to, by odkryć w sobie na nowo pewne zapomniane talenty. Przed laty zajmowałeś się czymś z pasją, później życie sprawiło, że porzuciłeś te zapały. A może warto odkurzyć te dawne zainteresowania właśnie teraz?

RADA: Odłóż na później ważne wszystkie decyzje finansowe i inwestycje, bo nie jest teraz dla nich najlepszy astrologiczny czas.

Horoskop tygodniowy: Bliźnięta

22.05-21.06

NOWOŚĆ W ŻYCIU

Na horyzoncie widać zmiany i to duże zmiany! Wiąże się to z pewną osobą, która nieoczekiwanie pojawi się w twoim życiu. Okaże się, że dawne uczucia nie wygasły lub że coś nie jest takim, jakim się wydawało. Skutki tego zamieszania będą pozytywne.

RADA: Kieruj się sercem i nie zamartwiaj się tyle, kiedy myślisz o przyszłości swojej czy rodziny, bo gwiazdy ci teraz sprzyjają.

Horoskop tygodniowy: Rak

22.06-22.07

ROZWIĄZANA SPRAWA

Od dłuższego czasu zastanawiałeś się, jak rozwiązać pewien problem. A może jakaś zadawniona sprawa domaga się coraz silniej twojego zaangażowania? W tym tygodniu masz naprawdę wielkie szanse na to, by takie sprawy domknąć raz na zawsze.

RADA: Nie słuchaj teraz niczyich rad, zwłaszcza, że nie wszystkie będą ci udzielane z życzliwością. Już zebrałeś wszystkie niezbędne ci informacje.

Horoskop tygodniowy: Lew

23.07-22.08

LOS NA LOTERII

Czy to w totolotku, czy w miłości, jedno jest pewne – szczęście będzie ci teraz sprzyjało wyjątkowo. Powinieneś chwytać błyskawicznie wszystkie życiowe okazje, jakie tylko się nawiną, żebyś później nie żałował, że coś cię ominęło - i to coś wspaniałego!

RADA: Kieruj się rozumem, ale w kilku przypadkach korzystne okażą się również podszepty intuicji. Nie bądź teraz drażliwy ani podejrzliwy.

Horoskop tygodniowy: Panna

23.08-23.09

SZYBKA POMOC

Ktoś poprosi cię w najbliższych dniach o pomoc w pewnym przedsięwzięciu. Okaże się, że cała ta sprawa bardzo cię zaangażuje. Kto wie, może nawet odnajdziesz w sobie zupełnie nową pasję? Jedno jest pewne – to będzie bardzo intrygujący tydzień.

RADA: Idź na żywioł i myśl w sposób twórczy. To teraz bardzo ci się opłaci. Nie tylko inni spojrzą na ciebie w zupełnie nowy sposób, ale i ty sam na siebie.

Horoskop tygodniowy: Waga

23.09-23.10

ROZSZERZ DZIAŁALNOŚĆ

To dobry czas na to, byś rozszerzył w jakiś sposób swoją działalność. Może w pracy, a może poza nią czeka cię powodzenie w nauce nowych rzeczy i wykorzystywaniu jej rezultatów w życiu codziennym. Musisz tylko bardziej uwierzyć w siebie.

RADA: Brakuje ci niekiedy konsekwencji, a przecież sam najlepiej wiesz, że nie przynosi to pozytywnych rezultatów w twoim życiu.

Horoskop tygodniowy: Skorpion

24.10-22.11

SPOTKANIE PO LATACH

Spotkasz kogoś, kogo od bardzo dawna nie widziałeś. Będziesz się zastanawiał, co to dla ciebie oznacza i w jaki sposób powinieneś zareagować. Ostatecznie okaże się, że to będzie tylko ciekawostka w twoim życiu, bez żadnych dalszych konsekwencji.

RADA: Ciesz się tym, co masz, bo wcale nie masz tak mało, jak ci się wydaje. To nie jest dobra pora na kaprysy i grymaszenie.

Horoskop tygodniowy: Strzelec

23.11-21.12

CHWILOWE TRUDNOŚCI

To było do przewidzenia, że nie wszystko pójdzie ci jak z płatka, ale przecież to absolutnie nie oznacza, że podjąłeś złą decyzję, a już pewnością nie to, że powinieneś starać się wszystko odkręcić. To tylko chwilowe trudności, które szybko przeminą.

RADA: Zamiast wracać do starych przyzwyczajeń, wykorzystaj niedawno zdobyte umiejętności do szybkiego poradzenia sobie z przeciwnościami losu.

Horoskop tygodniowy: Koziorożec

22.12-20.01

PRZYPŁYW GOTÓWKI

Jeżeli ostatnio próbowałeś odzyskać od kogoś zadawniony dług lub walczyłeś o podwyżkę w pracy, teraz masz szansę na osiągnięcie swojego celu. Gwiazdy wyjątkowo sprzyjają wszelkim twoim przedsięwzięciom finansowym i wykorzystaj to.

RADA: Nie jesteś rozrzutny, ale łatwo ulegasz podszeptom innych osób i złym wpływom. Teraz musisz koniecznie unikać tego jak ognia.

Horoskop tygodniowy: Wodnik

21.01-20.02

CZAS MIŁOŚCI

Jeżeli kiedykolwiek narzekałeś na brak powodzenia u płci przeciwnej, w tym tygodniu stanie się ono dla ciebie chlebem powszednim. Ba, chwilami nawet możesz czuć się zmęczony nieustannymi wyrazami uwielbienia, jakie zaczniesz od kogoś otrzymywać.

RADA: Nie bądź taki obrażalski! Nawet jeśli ta osoba nie wyciągnie pierwsza do ciebie ręki, nie wyolbrzymiaj całej sytuacji, jaka niedawno miała miejsce.

Horoskop tygodniowy: Ryby

21.02-20.03

MĄDRA PORADA

Nie ma sensu, byś dłużej sam rozmyślał nad tą sprawą. Wiesz dobrze, kogo najchętniej byś się poradził i idź po pomoc właśnie do tej osoby. Naprawdę nie będzie miała nic przeciwko temu. Wręcz przeciwnie, chętnie się z tobą zobaczy.

RADA: Chodząc z głową w chmurach, nie zaniedbuj bardziej przyziemnych spraw. To nie jest twoja mocna strona, ale nie możesz ich teraz zaniedbać.