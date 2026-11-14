„Tyle przed nim było życia”. Wzruszające pożegnanie Roberta, ofiary zamachu w Krakowie

W sobotę, dokładnie tydzień po tym, jak jego życie zostało brutalnie przerwane przez kulę zamachowca, Robert Kosidło (+55 l.) spoczął na cmentarzu w swoim rodzinnym Kraśniku. Mimo że od dwudziestu lat jego domem był Kraków, w ostatniej drodze towarzyszyli mu nie tylko najbliższa rodzina, ale też przyjaciele i znajomi z grodu Kraka. Przyjechali busami i prywatnymi autami, by pożegnać swojego kolegę. Krakowskie kwiaciarki zamówiły mszę w jego intencji.

Ostatnia droga Roberta Kosidło

W najstarszym kościele w Kraśniku, pw. Najświętszej Marii Panny, zebrały się setki osób. Świątynia wypełniła się po brzegi. Wszystkie miejsca siedzącej w sporym budynku kościoła były zajęte, wiele osób stało - wszyscy w zadumie wpatrywali się w urnę z prochami zmarłego, ustawioną pod ołtarzem, oraz jego zdjęcie, które w ostatnim tygodniu obiegło wszystkie media w Polsce. Podczas mszy świętej padły słowa, które na długo pozostaną w pamięci żałobników.

Tak niewiele z człowieka zostaje. Garść prochu w urnie. Nie wiemy kiedy odejdziemy z tego świata, ani jak się to stanie. Każdy z nas się z tym zgodzi - mówił ksiądz celebrujący mszę.

„Chcemy krzyczeć, że to niesprawiedliwe”

Duchowny w swoim kazaniu odniósł się bezpośrednio do tragedii, która rozegrała się w Krakowie. Podkreślił bezsens i okrucieństwo tej zbrodni, która wstrząsnęła całym krajem.

Codziennie słyszymy, że ktoś zginął. Tydzień temu usłyszeliśmy, że drugi człowiek z premedytacją pozbawia życia kilku ludzi, jednym z nich był nasz brat Robert. Tak po ludzku, tyle przed nim było życia i tyle dobra, które mógł uczynić. Chcemy krzyczeć, że to niesprawiedliwie -kontynuował kapłan, cytując jednocześnie słowa Jezusa: Ale Jezus kilka razy przestrzegał, nie „znacie dnia ani godziny“...

Najbardziej poruszającym momentem ceremonii były jednak słowa, które wyrażały ból, ale i wdzięczność za życie Roberta:

Boże, nie pytamy czego go zabrałeś, ale dziękujemy, że nam go dałeś - mówił ksiądz prowadzący ceremonię.

Tragedia na Rynku w Krakowie. Przypomnienie wydarzeń

Do tragicznego ataku doszło w sobotę, 7 listopada, około godziny 15:00. To wtedy 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. W wyniku tego bezprecedensowego w historii nowożytnej Polski aktu terroru zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, w tym dorożkarze i dwaj policjanci.

Jak się później okazało, sprawca prawdopodobnie wcześniej zamordował swoich rodziców i siostrę w rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zamachowiec został postrzelony w starciu z funkcjonariuszami policji, a w poniedziałek zmarł w szpitalu.

Robert Kosidło na zawsze pozostanie w pamięci mieszkańców Kraśnika i Krakowa.