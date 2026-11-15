Nie żyje 19-latka potrącona na polnej drodze. Zatrzymano pijanych mężczyzn

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło około północy z soboty na niedzielę na nieoświetlonej, gruntowej drodze w Łukówcu. To właśnie tam 19-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód marki Ford. Niestety, mimo akcji ratunkowej i przewiezienia do szpitala, jej życia nie udało się uratować. Policja od razu przystąpiła do wyjaśniania okoliczności tego koszmaru.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 25-letni kierujący pojazdem marki Ford na drodze gruntowej, nieoświetlonej przodem pojazdu z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn najechał na pieszą idącą po prawej stronie drogi w tym samym kierunku - informuje komisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Młoda kobieta po uderzeniu znalazła się pod pojazdem. Po wydobyciu jej spod auta trafiła do szpitala, gdzie zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Pijany, bez prawa jazdy

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, szybko ustalili, w jakim stanie był kierowca. Okazało się, że 25-latek był pijany. To jednak nie koniec szokujących informacji. Mężczyzna nigdy nie powinien wsiadać za kierownicę, ponieważ nie posiadał do tego uprawnień.

Kierujący samochodem został przebadany przez mundurowych na zawartość alkoholu w organizmie - był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Ponadto okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami - przekazał komisarz Karbowniczek

Na miejscu zdarzenia był również 22-letni świadek, który szedł razem z 19-latką. On również był pod wpływem alkoholu. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni na komendę.

Kierowca i ofiara to rodzeństwo?

Choć oficjalne komunikaty policji nie podają jeszcze wszystkich szczegółów, do nowych informacji dotarł serwis Lublin112. Z ustaleń portalu wynika, że tragedia ma wymiar rodzinny, a 25-letni kierowca i 19-letnia ofiara to rodzeństwo.

Sprawą zajmuje się prokurator

Dalsze czynności z zatrzymanymi mężczyznami zostaną przeprowadzone po tym, jak wytrzeźwieją. Jak dodaje rzecznik policji:

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem Prokuratora. Jego decyzją ciało 19-latki zostało zabezpieczone do badan sekcyjnych. Teraz funkcjonariusze z lubartowskiej komendy będą wyjaśniać wszystkie okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.