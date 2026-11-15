Poruszający gest krakowskich kwiaciarek. Tak pożegnały Roberta, ofiarę zamachu

Morze kwiatów i wzruszający gest. Tak wygląda grób ofiary zamachu

Widok grobu Roberta Kosidło, który spoczął w rodzinnym Kraśniku, wyciska łzy z oczu. Mogiła została dosłownie zasypana wieńcami i wiązankami ze wzruszającymi pożegnaniami. Wśród dziesiątek płonących zniczy w oczy szczególnie rzuca się jeden, niezwykły wieniec - przygotowany z biało-czerwonych kwiatów przez kwiaciarki z krakowskiego Rynku. To właśnie z Krakowem i jego sercem zmarły był związany przez ostatnie dwie dekady. Poruszająca szarfa z napisem "Kwiaciarki Krakowskie z Rynku Głównego" jest dowodem na to, jak ważną osobą był dla lokalnej społeczności. Jak można było wyczytać z innych pożegnań, mężczyznę żegnali także kupcy i przedsiębiorcy z Sukiennic, dla których był przyjacielem i dobrym kolegą.

Ostatnia droga w rodzinnym mieście

W sobotnie popołudnie, dokładnie tydzień po tragicznych wydarzeniach, odbyło się ostatnie pożegnanie Roberta Kosidło. W ostatniej drodze towarzyszyli mu nie tylko najbliższa rodzina, ale też przyjaciele i znajomi z Krakowa. Przyjechali busami i prywatnymi autami, by pożegnać swojego kolegę. Najstarszy kościół w Kraśniku, pw. Najświętszej Marii Panny, wypełnił się po brzegi żałobnikami, którzy w zadumie wpatrywali się w urnę z prochami zmarłego i jego zdjęcie, które w ostatnim tygodniu obiegło wszystkie media w Polsce.

"Chcemy krzyczeć, że to niesprawiedliwe". Poruszające słowa księdza

Podczas mszy świętej padły słowa, które na długo pozostaną w pamięci wszystkich obecnych. Kapłan w swoim kazaniu odniósł się bezpośrednio do bezsensu i okrucieństwa tej zbrodni.

Tak niewiele z człowieka zostaje. Garść prochu w urnie. Nie wiemy kiedy odejdziemy z tego świata, ani jak się to stanie. Każdy z nas się z tym zgodzi - mówił duchowny.

W dalszej części kazania podkreślił, jak wielką niesprawiedliwością była ta śmierć. "Codziennie słyszymy, że ktoś zginął. Tydzień temu usłyszeliśmy, że drugi człowiek z premedytacją pozbawia życia kilku ludzi, jednym z nich był nasz brat Robert. Tak po ludzku, tyle przed nim było życia i tyle dobra, które mógł uczynić. Chcemy krzyczeć, że to niesprawiedliwe" - kontynuował kapłan, dodając na koniec pełne zadumy słowa: "Boże, nie pytamy czego go zabrałeś, ale dziękujemy, że nam go dałeś".

Tragedia na Rynku w Krakowie. Zamach, który wstrząsnął Polską

Przypomnijmy, do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, około godziny 15:00. Wtedy to 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, po czym otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Jak ustaliła później policja, sprawca prawdopodobnie wcześniej zamordował swoich rodziców i siostrę. Zamachowiec zmarł w szpitalu w poniedziałek w wyniku ran odniesionych podczas starcia z funkcjonariuszami.