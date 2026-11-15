Poruszający gest krakowskich kwiaciarek. Tak pożegnały Roberta, ofiarę zamachu

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
2026-11-15 5:00

Grób Roberta Kosidło, jednej z ofiar zamachu w Krakowie, utonął w morzu kwiatów i blasku dziesiątek zniczy. Widok mogiły w rodzinnym Kraśniku jest niezwykle poruszający. Szczególne wzruszenie wywołuje biało-czerwony wieniec od krakowskich kwiaciarek, z którymi przez lata dzielił codzienność na Rynku Głównym.

Morze kwiatów i wzruszający gest. Tak wygląda grób ofiary zamachu

Widok grobu Roberta Kosidło, który spoczął w rodzinnym Kraśniku, wyciska łzy z oczu. Mogiła została dosłownie zasypana wieńcami i wiązankami ze wzruszającymi pożegnaniami. Wśród dziesiątek płonących zniczy w oczy szczególnie rzuca się jeden, niezwykły wieniec - przygotowany z biało-czerwonych kwiatów przez kwiaciarki z krakowskiego Rynku. To właśnie z Krakowem i jego sercem zmarły był związany przez ostatnie dwie dekady. Poruszająca szarfa z napisem "Kwiaciarki Krakowskie z Rynku Głównego" jest dowodem na to, jak ważną osobą był dla lokalnej społeczności. Jak można było wyczytać z innych pożegnań, mężczyznę żegnali także kupcy i przedsiębiorcy z Sukiennic, dla których był przyjacielem i dobrym kolegą.

Ostatnia droga w rodzinnym mieście

W sobotnie popołudnie, dokładnie tydzień po tragicznych wydarzeniach, odbyło się ostatnie pożegnanie Roberta Kosidło. W ostatniej drodze towarzyszyli mu nie tylko najbliższa rodzina, ale też przyjaciele i znajomi z Krakowa. Przyjechali busami i prywatnymi autami, by pożegnać swojego kolegę. Najstarszy kościół w Kraśniku, pw. Najświętszej Marii Panny, wypełnił się po brzegi żałobnikami, którzy w zadumie wpatrywali się w urnę z prochami zmarłego i jego zdjęcie, które w ostatnim tygodniu obiegło wszystkie media w Polsce.

"Chcemy krzyczeć, że to niesprawiedliwe". Poruszające słowa księdza

Podczas mszy świętej padły słowa, które na długo pozostaną w pamięci wszystkich obecnych. Kapłan w swoim kazaniu odniósł się bezpośrednio do bezsensu i okrucieństwa tej zbrodni.

Tak niewiele z człowieka zostaje. Garść prochu w urnie. Nie wiemy kiedy odejdziemy z tego świata, ani jak się to stanie. Każdy z nas się z tym zgodzi - mówił duchowny.

W dalszej części kazania podkreślił, jak wielką niesprawiedliwością była ta śmierć. "Codziennie słyszymy, że ktoś zginął. Tydzień temu usłyszeliśmy, że drugi człowiek z premedytacją pozbawia życia kilku ludzi, jednym z nich był nasz brat Robert. Tak po ludzku, tyle przed nim było życia i tyle dobra, które mógł uczynić. Chcemy krzyczeć, że to niesprawiedliwe" - kontynuował kapłan, dodając na koniec pełne zadumy słowa: "Boże, nie pytamy czego go zabrałeś, ale dziękujemy, że nam go dałeś".

Tragedia na Rynku w Krakowie. Zamach, który wstrząsnął Polską

Przypomnijmy, do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, około godziny 15:00. Wtedy to 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, po czym otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Jak ustaliła później policja, sprawca prawdopodobnie wcześniej zamordował swoich rodziców i siostrę. Zamachowiec zmarł w szpitalu w poniedziałek w wyniku ran odniesionych podczas starcia z funkcjonariuszami.

Grób Roberta Kosidło z wieńcem od krakowskich kwiaciarek i zniczami. O pożegnaniu ofiary zamachu pisze SE Lublin.
Galeria zdjęć 10
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI