Karambol na S12. Ukraiński kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty po śmierci 30-latki

Dramatyczne zdarzenie rozegrało się w piątek wieczorem na trasie ekspresowej S12 w miejscowości Janówek, na jezdni prowadzącej w stronę Piask. W masowym zderzeniu wzięło udział w sumie sześć pojazdów.

Szczegóły dotyczące postępowania przekazał w niedzielę Marcin Kozak, pełniący funkcję rzecznika Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 52-letni obywatel Ukrainy, Serghii V., jechał zbyt szybko jak na panujące warunki. Mężczyzna zignorował zasady ostrożności na zwężonym odcinku trasy, gdzie trwały roboty drogowe. W rezultacie prowadzona przez niego ciężarówka wjechała w tył samochodu osobowego kierowanego przez 30-letnią kobietę.

Rzecznik prokuratury zaznaczył, że potężny impet uderzenia pchnął Volkswagena Polo prosto na poprzedzającą go osobówkę. Wywołało to efekt domina, ponieważ kolejne auto wbiło się w wojskową ciężarówkę marki Jelcz, a ta z kolei staranowała następny pojazd należący do armii. Badania wykazały, że wszyscy kierowcy biorący udział w tym zdarzeniu byli trzeźwi.

Śledczy przekazali również, że pozostali poszkodowani wymagający interwencji lekarskiej trafili do szpitala, jednak ich życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

W niedzielę 52-letni obywatel Ukrainy formalnie usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Mężczyzna przyznał się do winy i tłumaczył śledczym, że przeoczył znaki drogowe ostrzegające o utrudnieniach. Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu.