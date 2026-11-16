Pijany brat miał śmiertelnie potrącić 19-letnią siostrę. Dramat na Lubelszczyźnie

Pierwsze ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że kobieta szła prawą stroną jezdni, w kierunku zgodnym z ruchem auta. Służby wyciągnęły poszkodowaną spod samochodu i przetransportowały do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarła.

Komisarz Kamil Karbowniczek poinformował o 22-letnim świadku tragedii, który również poruszał się tamtędy pieszo i znajdował się pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali obu nietrzeźwych mężczyzn i przewieźli ich do policyjnego aresztu. Dalsze czynności procesowe z udziałem kierowcy oraz pieszego zaplanowano dopiero po ich wytrzeźwieniu.

Dziennik „Fakt” ustalił nieoficjalnie, że cała trójka uczestników tego tragicznego zdarzenia to rodzeństwo. Z tych doniesień wynika, że 19-latka wraz z 22-latkiem szli pieszo z imprezy. Kiedy 25-letni brat zaoferował im podwózkę, odmówili. Wówczas wywiązała się między nimi kłótnia, podczas której najstarszy z rodzeństwa niebezpiecznie zbliżał się autem do idących, co ostatecznie doprowadziło do śmiertelnego potrącenia.

Czynności na miejscu wypadku prowadzili funkcjonariusze policji pod ścisłym nadzorem prokuratora. Zwłoki zmarłej nastolatki zostały zabezpieczone na potrzeby sekcji, a śledczy z komendy w Lubartowie badają teraz dokładny przebieg tego zdarzenia.