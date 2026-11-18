25-latek miał ponad 1,7 promila alkoholu i nie miał prawa jazdy.

Po kilku metrach rodzeństwo wysiadło z auta i ruszyło pieszo do domu.

Kierowca potrącił 19-letnią siostrę. Reanimacja trwała blisko dwie godziny.

Po wypadku zdjął tablice rejestracyjne i zgłosił kradzież samochodu.

W Łukówcu, sporej wsi leżącej trochę w bok od „dziewiętnastki“ biegnącej z Lublina w stronę Białej Podlaskiej ludziom początkowo trudno było zrozumieć, co się stało. Kiedy w nocy z soboty na niedzielę, już po 23-ej na drodze prowadzącej przez wieś pojawiła się straż pożarna i pogotowie ratunkowe, myślano, że ktoś utopił się w Wieprzu, płynącym kilkaset metrów od domów. Tyle tylko, że światła i migające koguty zatrzymały się na biegnącej po łąkach drodze nie zbliżając się do wody, a nad wsią pojawił się śmigłowiec LPR.

- Siadłam z wrażenia, jak się dowiedziałam, co się stało - mówi jedna z mieszkanek wsi. - I to, że to Amelka nie żyje, to straszne. Grzeczna i dobra dziewczyna, w kościelnym chórze śpiewała, dziecko dobre było.

Zresztą o sprawcy nieszczęścia też nikt złego nie powie, to dobry chłopak.

Mieszkali na skraju wsi. Amelia i Filip wychowywali się w wielodzietnej rodzinie.

- Robotne i urodne jak jedno, rzadko się zdarzają takie mądre i ładne dzieci - mówi o jedenaściorgu rodzeństwa, gdyż ciężko pracującej matce udało się nauczyć całą gromadkę pociech (kilkoro z nich opuściło już rodzinny dom) pracowitości i poszanowania drugiego człowieka. Zero awantur, zero chuligaństwa, od czasu do czasu tylko jakaś impreza.

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- Ale Filipowi zdarzało się to zbyt często. Mówiłam mu nawet ostatnio, Filipku pomiarkuj, bo będzie nieszczęście, a masz dla kogo żyć, masz maleńkiego synka - opowiada przyjaciółka domu.

Filip przytakiwał (dobrze proszę pani, ma pani rację) i robił swoje. Feralnej nocy także był pijany. On, jego brat Michał i Amelia gościli u znajomego, mieszkającego w samotnie stojącym domku wśród na nadrzecznych łąkach. Do domu mieli nie więcej niż 10 minut spacerem. Filip uparł się, że będzie wracał autem, leciwym fordem galaxy, mimo że nigdy nie miał prawa jazdy, a we krwi gotowało się ponad 1,7 promila alkoholu.

Amelia i Michał wysiedli z auta po kilku metrach i powiedzieli, że będą wracać pieszo. Szli prawą drogą drogi. Filip F. nie dawał za wygraną - podjeżdżał do idących i namawiał na podwózkę. W pewnym momencie potrącił siostrę, która wpadła pod auto.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego 25-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Wskazał, że wcześniej spożywał alkohol z rodzeństwem oraz znajomym, a gdy siostra i brat wysiedli z auta i poszli w stronę domu, ruszył za nimi i nie wie, jak doszło do potrącenia - opowiada prok. Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Reanimacja Amelii trwała blisko dwie godziny, lekarzom nie udało się jej uratować. - Bezpośrednio po potrąceniu podejrzany podjął działania mające na celu uniknięcie odpowiedzialności. Polecił siedzącemu na miejscu pasażera znajomemu oddalenie się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb, zdemontował i schował we wnętrzu auta tablice rejestracyjne, a dzwoniąc pod numer alarmowy 112, podał nieprawdziwą informację, jakoby jego samochód został skradziony i to nieznany sprawca potrącił jego siostrę - przekazał prokurator.

Swoje późniejsze zachowanie – w tym fałszywe zgłoszenie kradzieży auta oraz zdjęcie tablic – Filip F. tłumaczył paniką i strachem.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 20 lat więzienia.

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