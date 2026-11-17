Do interwencji doszło w środę, 11 listopada. Dyżurny kraśnickiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań. Policję zawiadomił syn pokrzywdzonej. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zaczęły wychodzić na jaw przerażające szczegóły tego, co miało dziać się za zamkniętymi drzwiami.

Z ustaleń policjantów wynika, że 34-letni mężczyzna urządzał swojej partnerce awantury, podczas których wyzywał ją i poniżał. Na tym jednak nie koniec. Miał również grozić kobiecie śmiercią, posługując się siekierą! Co więcej, nie pozwalał jej opuścić mieszkania. Do tych dramatycznych sytuacji dochodziło, gdy był pod wpływem alkoholu.

– Pokrzywdzona poinformowała również, że jej partner znęca się nad nią psychicznie i fizycznie – przekazała asp. Marzena Sałata z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Policjanci zatrzymali 34-latka. Mężczyzna usłyszał od prokuratora zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad partnerką. Sprawą zajął się również Sąd Rejonowy w Kraśniku, który zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania.

Teraz 34-latkowi grozi do pięciu lat więzienia.

Policja apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na przemoc domową. Każdy, kto podejrzewa, że ktoś z jego otoczenia jest krzywdzony, powinien zawiadomić odpowiednie służby. Taka reakcja może zapobiec tragedii.