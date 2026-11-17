Policjanci z Lublina interweniowali po domowej awanturze. Zgłoszenie złożył ojciec 23-latka, który zadzwonił na numer alarmowy. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, mężczyzna miał zepchnąć ojca ze schodów i spowodować u niego obrażenia.

23-latek prowadził transmisje na żywo w mediach społecznościowych. W ich trakcie miał wielokrotnie grozić ojcu i bratu, a także ich poniżać i ośmieszać. Podczas jednego ze streamów groził również policjantom z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Mężczyznę zatrzymali wywiadowcy z lubelskiej komendy, przy współpracy z dzielnicowymi z Komisariatu V Policji. Został doprowadzony do aresztu. Usłyszał łącznie sześć zarzutów, dotyczących m.in. spowodowania obrażeń u ojca i kierowania gróźb karalnych wobec członków rodziny oraz funkcjonariuszy.

Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec 23-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa patostreamingu i kierowania gróźb karalnych grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

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