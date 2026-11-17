Kiedy zaczyna się starość w Polsce? Eksperci wskazują na zmiany

Głównym wyznacznikiem początku starości od wielu lat pozostaje moment przejścia na emeryturę. W naszym kraju próg ten ustalono na 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Specjaliści zasiadający w Rządowej Radzie Ludnościowej zauważają jednak, że takie sztywne ramy przestają pasować do obecnych realiów. Wraz ze zmianami społecznymi ewoluować powinno również nasze podejście do samego procesu starzenia się.

Współczesne spojrzenie na osoby kończące 65 lat jest zupełnie inne niż jeszcze kilka dekad temu. Statystyki pokazują, że obecni Polacy żyją znacznie dłużej, a sędziwego wieku dożywa coraz większa grupa obywateli. Przeobrażeniu uległ także stan zdrowia ludzi przekraczających pięćdziesiątkę. To wszystko sprawia, że sama metryka przestaje być wystarczającym kryterium do określania starości.

Serwis Business Insider przytacza dane z tablic trwania życia, które obrazują skalę tych przemian. Biorąc pod uwagę wskaźniki umieralności z 1958 roku, swoje 65. urodziny świętowałoby 68,5 proc. społeczeństwa. Z kolei statystyki za 2024 rok wskazują, że do tego wieku dożywa już 84,5 proc. populacji.

Na przestrzeni lat wyraźnie wzrosła również prognozowana długość życia osób, które osiągnęły już 65. rok życia. W 1990 roku statystyczna kobieta w tym wieku mogła liczyć na kolejne 16 lat życia, natomiast w 2024 roku ten przewidywany czas wydłużył się do 20 lat. Zestawienie to doskonale obrazuje ogromną zmianę, jaka zaszła w ostatnich dekadach w kwestii perspektyw życiowych seniorów.

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Po tych zawodach można liczyć na wysoką emeryturę

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Rządowa Rada Ludnościowa proponuje nową granicę starości

Eksperci z Rządowej Rady Ludnościowej przedstawiają inną metodę wyznaczania progu starości. Zamiast sztywno określonego wieku metrykalnego, proponują oni oparcie wyliczeń na przewidywanym czasie dalszego trwania życia. Zgodnie z tą koncepcją starość zaczynałaby się w chwili, gdy statystycznie przed daną osobą pozostaje jeszcze 15 lat życia.

Gdyby wdrożyć ten model w latach 2015–2024, okazałoby się, że próg starości przypadałby zazwyczaj w okolicach 70 lub 71 lat. Odstępstwem od tej reguły był jedynie okres pandemii COVID-19. Wówczas, w 2020 roku, granica ta spadła do 68 lat, a w kolejnym roku obniżyła się jeszcze bardziej, osiągając poziom 67 lat.

W praktyce przyjęcie takiej metodologii oznacza dużą zmianę. Ludzie mający 60 lub 65 lat przestaliby z automatu trafiać do grupy osób starszych.

Liczba seniorów w Polsce spadnie po zmianie przepisów?

Wprowadzenie nowego modelu obliczeniowego całkowicie przebudowałoby oficjalne statystyki demograficzne. Stosując dotychczasowe kryterium wieku 65 lat i więcej, w 2024 roku seniorzy stanowili 20,5 proc. polskiego społeczeństwa. Gdyby jednak oprzeć się na wskaźniku prognozowanych 15 lat dalszego życia, odsetek osób starszych w Polsce spadłby do 13,7 proc.