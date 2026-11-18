Do zatrzymania podejrzanych doszło w poniedziałek za sprawą działań funkcjonariuszy wydziału kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Całe śledztwo w tej sprawie nadzoruje lubelska Prokuratura Okręgowa.

Śledczy ustalili, że przestępczy proceder trwał od lipca 2018 do stycznia 2019 roku. Zatrzymane ułatwiały innym kobietom uprawianie prostytucji poprzez udostępnianie im lokali w Lublinie oraz zamieszczanie anonsów. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że sutenerstwo stanowiło dla nich stałe źródło utrzymania.

„W toku przeprowadzonego przeszukania pomieszczeń mieszkalnych użytkowanych przez podejrzane, zabezpieczono telefony komórkowe, laptopy oraz gotówkę. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy potwierdził, że kobiety traktowały sutenerstwo jako stałe źródło dochodu” - przekazał komisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.

Decyzją prokuratora obie podejrzane objęto dozorem policyjnym, a także zakazano im kontaktów z pokrzywdzonymi oraz opuszczania kraju, co połączono z zatrzymaniem paszportów. Zastosowano również poręczenia majątkowe w kwocie 10 tys. zł dla 32-latki oraz 15 tys. zł w przypadku 33-latki.

Zgodnie z przepisami za sutenerstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.