Kiedy ubrać choinkę i czy można to zrobić już w listopadzie?

Chociaż do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze sporo czasu, to zaraz po uroczystości Wszystkich Świętych sklepy, centra handlowe oraz stacje telewizyjne zaczęły masowo promować świąteczny asortyment, reklamy i zimowe propozycje filmowe. Taka atmosfera sprawia, że coraz więcej osób już przed nadejściem grudnia poważnie rozważa wyjęcie i udekorowanie świątecznego drzewka.

Część społeczeństwa zastanawia się jednak, czy tak szybkie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia nie stoją w sprzeczności z katolickimi zwyczajami. Jedni twierdzą, że z ozdabianiem mieszkań trzeba wstrzymać się minimum do startu Adwentu, a inni kultywują tradycję przystrajania drzewek dopiero w samą Wigilię. Powstaje więc pytanie, czy listopadowe ubieranie choinki można rozpatrywać w kategorii grzechu.

Czy choinka w listopadzie to grzech? Stanowisko kościoła katolickiego

Miłośnicy wczesnego wprowadzania świątecznego klimatu w swoich czterech kątach nie muszą martwić się o żadne konsekwencje natury religijnej wynikające z listopadowego dekorowania mieszkań. W prawie kanonicznym Kościół katolicki nie wyznaczył bowiem żadnego konkretnego terminu na ubieranie choinki przez wiernych. Brakuje także jakichkolwiek regulacji, które zabraniałyby postawienia drzewka jeszcze przed pierwszym dniem Adwentu.

Należy również mieć na uwadze fakt, że bożonarodzeniowe drzewko stanowi głównie element świeckiej tradycji świątecznej, a nie oficjalny wymóg religijny. Z tego powodu wcześniejsze ustawienie choinki w pokoju samo w sobie nie jest grzechem, dokładnie tak samo jak całkowita rezygnacja z tej dekoracji.

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Tradycyjny termin ubierania choinki w polskich domach

Dziś już niewiele osób pamięta o tym, że jeszcze kilka dekad temu w większości polskich mieszkań świąteczne drzewko ubierano dopiero w Wigilię, czyli 24 grudnia. Proces ten stanowił jeden z kluczowych punktów wigilijnego poranka, a w samo zawieszanie ozdób zazwyczaj angażowali się wszyscy domownicy.

W tamtych czasach gałązki przystrajano głównie za pomocą dekoracji pochodzenia naturalnego. Powszechnie wieszano na nich wówczas orzechy, jabłka oraz cukierki, którym towarzyszyły własnoręcznie robione ozdoby i klejone z papieru łańcuchy.

Upływ czasu sprawił jednak, że zwyczajowy moment na udekorowanie bożonarodzeniowego drzewka uległ wyraźnemu przesunięciu. Obecnie spora grupa rodzin decyduje się na ten krok w mikołajki przypadające 6 grudnia, podczas gdy inni zaczynają przystrajać swoje domy już w ostatnich dniach listopada. Nie istnieje jednak żaden sztywny termin, do którego wszyscy musieliby się bezwzględnie dostosować.