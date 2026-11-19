Pogoda w Lublinie: 20-22 listopada

Weekend w Lublinie rozpocznie się pod znakiem chmur i deszczu. Już w piątek, 20 listopada, prognozowane są słabe opady. Będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 9 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura nie spadnie poniżej 4°C. Wiatr będzie raczej spokojny, osiągając prędkość około 3 m/s.

Sobota przyniesie dużą zmianę

Prawdziwy zwrot w pogodzie nastąpi w sobotę. Tego dnia w Lublinie niebo ma być bezchmurne, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. Słoneczna aura nie pójdzie jednak w parze z wysoką temperaturą. Wręcz przeciwnie, czeka nas wyraźne ochłodzenie. W ciągu dnia słupki rtęci wskażą maksymalnie 4°C, a nocą prognozowany jest przymrozek – temperatura spadnie do około -1 stopnia. Wiatr nieco się wzmocni, osiągając prędkość blisko 4 m/s.

Deszczowy i chłodny finał weekendu

Niestety, słoneczna pogoda nie utrzyma się długo. Niedziela, 22 listopada, znów przyniesie do Lublina opady deszczu. Będzie to również najchłodniejszy i najbardziej wietrzny dzień weekendu. Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie około 3°C, a minimalna utrzyma się lekko powyżej zera, na poziomie 1 stopnia. Uczucie chłodu spotęguje wiatr, który nasili się do około 5 m/s.

Jak spędzić weekend w Lublinie przy takiej pogodzie?

Zmienna aura będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Deszczowy piątek i niedziela to dobra okazja, by odwiedzić miejsca pod dachem – instytucje kultury, kina czy klimatyczne kawiarnie. Z kolei słoneczną sobotę warto wykorzystać na aktywności na świeżym powietrzu. Spacer po historycznych uliczkach czy wizyta w jednym z miejskich parków będą dobrym pomysłem, ale koniecznie trzeba pamiętać o bardzo ciepłym ubraniu. Zapowiadany przymrozek i niska temperatura w ciągu dnia sprawią, że czapka i szalik mogą okazać się niezbędne.

Dane pogodowe: OpenWeather