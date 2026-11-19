Wybuch w zakładach chemicznych w Lublinie! Doszło do wycieku niebezpiecznej substancji

Wybuch w Lublinie! Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek, 19 listopada w jednym z zakładów chemicznych na terenie lubelskiej strefy ekonomicznej. Zakład znajduje się w dzielnicy Felin. Służby otrzymały zgłoszenie o prawdopodobnym wybuchu, do którego miało dojść w jednym ze zbiorników.

Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną. Jak poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, młodszy kapitan Bartłomiej Pytka, do zdarzenia mogło dojść na skutek zbyt dużego ciśnienia.

– Prawdopodobnie w wyniku zbyt dużego ciśnienia w jednym ze zbiorników nastąpił wybuch, rozszczelnienie i wyciek znajdującej się tam mieszaniny substancji – powiedział strażak.

Na szczęście pracownicy zakładu zdołali opuścić zagrożone miejsce. Według straży pożarnej nikt nie odniósł obrażeń.

Wyciek substancji chemicznych. Na miejscu 25 strażaków

W wyniku wybuchu doszło do uszkodzenia zbiornika, z którego zaczęła wydostawać się mieszanina substancji chemicznych. Na miejsce wezwano specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Jej zadaniem jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz neutralizacja substancji, która wyciekła z uszkodzonego zbiornika.

W akcji bierze udział siedem zastępów straży pożarnej, czyli łącznie 25 strażaków. Ratownicy pracują na terenie zakładu, aby usunąć skutki awarii i nie dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania się wycieku.

Rzecznik lubelskiej straży pożarnej zapewnił, że sytuacja została opanowana, a teren odpowiednio zabezpieczono.

– Teren działań jest zabezpieczony, nie ma zagrożenia dla okolicy – podkreślił mł. kpt. Bartłomiej Pytka.

Oznacza to, że według informacji przekazanych przez straż pożarną mieszkańcy pobliskich terenów nie są zagrożeni. Nie ma również informacji o osobach poszkodowanych. Na razie nie podano, jakie dokładnie substancje znajdowały się w uszkodzonym zbiorniku. Wstępnie jako przyczynę wybuchu wskazano nadmierne ciśnienie. Dokładne okoliczności zdarzenia wymagają jeszcze wyjaśnienia.

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