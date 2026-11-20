Kolejny alert RCB dla dwóch województw

Mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego w piątkowy poranek po raz drugi otrzymali wiadomości z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert jest bezpośrednio związany z sytuacją za naszą wschodnią granicą, gdzie Rosja przeprowadza zmasowane ataki powietrzne na Ukrainę. W komunikacie RCB czytamy:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”.

To już drugi taki komunikat wysłany do mieszkańców tych regionów tego samego dnia, co świadczy o powadze sytuacji.

Tajemniczy obiekt spadł w Polsce?

Napięcie wzrosło już po godzinie 7:00, kiedy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało o podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rzecznik Dowództwa, ppłk Jacek Goryszewski, potwierdził, że służby badają dwa możliwe incydenty. Wskazano również na możliwość upadku obiektu w powiecie biłgorajskim.

Na miejsce, w okolice Nowego Lipowca, skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy z Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak poinformował prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, teren, na którym mógł spaść obiekt, jest obecnie zabezpieczany.

Polskie myśliwce znów w powietrzu

W odpowiedzi na kolejne rosyjskie naloty na zachodnią Ukrainę, polskie wojsko ponownie poderwało swoje samoloty. Po godzinie 9:00 Dowództwo Operacyjne RSZ wydało komunikat, w którym poinformowało o działaniach lotnictwa.

„W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe” – podało DORSZ na platformie X.

Wojskowe samoloty operowały w rejonie przygranicznym przez znaczną część nocy, a rano powróciły do baz, by niedługo później znów wzbić się w powietrze.

Działania prewencyjne i głos premiera

Dowództwo Operacyjne podkreśla, że podjęte kroki mają charakter prewencyjny i ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. W oficjalnym komunikacie wskazano:

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Głos w sprawie zabrał również premier Donald Tusk. Szef rządu uspokajał na portalu X, że obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Podkreślił jednocześnie, że „Na miejscu działają odpowiednie służby”.