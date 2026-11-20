Obiekt spadł na pole przy lesie w Nowym Lipowcu.

Po upadku zapalił się.

Wstępnie nie ma informacji o rannych.

Służby sprawdzają trzy lokalizacje.

Możliwa rakieta Ch-101 lub dron odrzutowy — to wstępne scenariusze.

Mieszkanka Nowego Lipowca opowiedziała reporterowi „Super Expressu” o huku, który obudził mieszkańców. – To było potworne, ten huk, który dosłownie zrzucił nas z łóżek. A potem jeszcze gorzej: taka fala przeszła przez ciało, koszmar – relacjonowała. Nad miejscowością krąży śmigłowiec. Obiekt rozbił się na skraju lasu.

- Ale najpierw słyszałam tak jakby coś upadło. Czy co się oberwało, czy koło domu czy koło mojego mieszkania. Potem do okna zobaczyłam, jeszcze ciemno było. Syreny długo wyły - opowiadała mieszkanka wsi reporterowi Radia Eska.

To dzisiejsze zdarzenie na pewno wszystkich mieszkańców postawiło na nogi. Wszystkich uspokajam. Teren jest zabezpieczony. Mieszkańcom nic złego się nie stało. Wszystko jest pod kontrolą - powiedział wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski.

Policja poinformowała, że w związku ze zdarzeniem na miejscu pracują funkcjonariusze i strażacy. Powiadomiono też Żandarmerię Wojskową, Wojska Obrony Terytorialnej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Szef MON przekazał, że "są trzy miejsca upadku obiektów, w Nowym Lipowcu już można powiedzieć, że była to rakieta Ch-101, w drugim miejscu też mowa o rakiecie, w trzecim był to najprawdopodobniej dron odrzutowy".

W piątek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że podczas nocnych, zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformowano też o możliwym upadku obiektu w okolicy Chmielka w powiecie biłgorajskim. Rzecznik dowództwa powiedział PAP, że może chodzić o rakietę manewrującą Ch-101 albo dron odrzutowy. Zastrzegł, że są to rozpatrywane scenariusze, ponieważ Rosjanie używali takich środków podczas nocnych ataków na Ukrainę.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował na platformie X, że służby prowadzą czynności w trzech lokalizacjach: Rudniku nad Sanem, Mołodyczu i Nowym Lipowcu.

12