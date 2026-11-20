Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej i upadku trzech obiektów w południowo-wschodniej Polsce uwagę zwraca również aktywność wojskowych maszyn. Na Flightradar24 można zaobserwować m.in. holenderski samolot tankujący Airbus A330 MRTT oraz wojskowy Boeing E-3F Sentry. Wcześniej szef MON potwierdził, że w trzech lokalizacjach spadły obiekty, wśród których były dwie rakiety i najprawdopodobniej dron odrzutowy.

Wojskowe samoloty widoczne na Flightradar24

W serwisie Flightradar24 widać dwie interesujące maszyny operujące nad Polską. Pierwszą z nich jest Airbus A330-243 MRTT należący do holenderskich sił powietrznych. To samolot wielozadaniowy, który może służyć między innymi do tankowania innych maszyn podczas lotu.

Druga maszyna to Boeing E-3F Sentry, czyli samolot wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej. Dzięki rozbudowanym systemom radarowym tego typu konstrukcje mogą monitorować sytuację w powietrzu i wspierać koordynację działań lotniczych.

Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że konkretne loty są bezpośrednio związane z incydentami z udziałem obiektów, które spadły na terytorium Polski.

Szef MON potwierdza: dwie rakiety i dron

W piątek Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o trzech miejscach upadku obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Chodzi o Mołodycz w powiecie jarosławskim, Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

Według szefa MON w Nowym Lipowcu zidentyfikowano rakietę Ch-101. W drugim miejscu również chodzi o rakietę, natomiast trzeci obiekt był najprawdopodobniej dronem odrzutowym.

- W tym ostatnim przypadku już najwięcej możemy powiedzieć, że to była rakieta Ch-101, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i jest zlokalizowana w tym miejscu. W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, a w trzecim najprawdopodobniej to dron odrzutowy

- przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej.

Minister poinformował również, że w nocnych działaniach uczestniczyły polskie F-16 i szwedzkie Gripeny, a piloci otrzymywali wsparcie holenderskiego samolotu tankującego. W powietrzu operowała także maszyna wczesnego rozpoznania Saab.

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