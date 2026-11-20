Upadkowi obiektu w Nowym Lipowcu towarzyszył huk, który obudził mieszkańców. – To było potworne, ten huk, który dosłownie zrzucił nas z łóżek. A potem jeszcze gorzej: taka fala przeszła przez ciało, koszmar – opowiadała reporterowi „Super Expressu” jedna z mieszkanek. Świadek zdarzenia, 34-letni Daniel, mówił dziennikarzom: – Huk był, taka łuna na niebie, takie czerwone niebo.

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że w regionie uruchomiono system wczesnego alarmowania i ostrzegania. Syreny zawyły w 17 powiatach — łącznie uruchomiono ich 446. Jak podkreślił wojewoda, procedury zadziałały.

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Służby zabezpieczyły teren i prowadzą czynności. Prokurator okręgowy Grzegorz Truszczyński przekazał, że na miejscu pracują m.in. strażacy, policjanci i żandarmi wojskowi. Potwierdził też uszkodzenie poszycia dachowego. Według wstępnych oględzin zniszczenia są stosunkowo niewielkie.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że piątkowy rosyjski atak, którego skutki były odczuwalne także w Polsce, należał do największych od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Zapowiedział, że będzie wnioskował do sekretarza generalnego NATO o dodatkowe siły i środki wsparcia operacji Eastern Sentry.