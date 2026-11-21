Koniec prac w Nowym Lipowcu

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie, zakończono już wszystkie czynności procesowe w miejscu upadku obiektu latającego w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim. To właśnie tam w piątek nieznany obiekt spadł na pole przy lesie, po czym doszło do pożaru. Mieszkańcy słyszeli także wybuch.

W sobotę śledczy przekazali, że udało się wydobyć i zabezpieczyć ważne fragmenty znaleziska, w tym elementy napędowe oraz sterownicze. Materiał został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych.

Śledczy nadal pracują w Rudniku

Choć działania w Nowym Lipowcu dobiegły końca, służby wciąż prowadzą oględziny w Rudniku nad Sanem. Tam w piątek rano w lesie odnaleziono szczątki nieznanego obiektu.

Rzecznik lubelskiej prokuratury, Marcin Kozak, przekazał, że zgodnie z planem zespołu dochodzeniowo-śledczego prace w Rudniku miały zakończyć się jeszcze w sobotę. Szczegóły dotyczące pochodzenia odnalezionych elementów nadal pozostają jednak przedmiotem badań.

Oględziny w Mołodyczu wznowią rano

Z kolei w Mołodyczu w powiecie jarosławskim czynności terenowe zostały czasowo zawieszone. Powodem była pora dnia i ograniczona widoczność.

Jak podkreślają śledczy, teren pozostaje szczelnie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Oględziny mają zostać wznowione w niedzielę rano. To właśnie tam trzeci z obiektów spadł na niezabudowany teren około 280 metrów od domku letniskowego. W chwili zdarzenia nikogo w nim nie było.

Eksperci badają zabezpieczone szczątki

Prokuratura podkreśla, że na obecnym etapie nie zamierza spekulować na temat pochodzenia odnalezionych obiektów. Zabezpieczone fragmenty są poddawane analizom przez specjalistów z laboratorium Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Marcin Kozak zwrócił uwagę, że choć eksperci już na miejscu mogą formułować wstępne wnioski, dla śledczych wiążące będą dopiero oficjalne opinie biegłych sporządzone po zakończeniu badań.

Prokurator przypomniał również, że priorytetem pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców oraz wszystkich osób uczestniczących w działaniach. Pirotechnicy przy użyciu ciężkiego sprzętu wydobywają kolejne elementy obiektów, które następnie trafiają do szczegółowych ekspertyz.

Czy były to rosyjskie rakiety?

W piątek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że podczas nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę do polskiej przestrzeni powietrznej mogły wtargnąć dwie rosyjskie rakiety i jeden dron.

Według wstępnych ocen, w Nowym Lipowcu mogła spaść rosyjska rakieta manewrująca Ch-101. Także szczątki odnalezione w Rudniku mogą pochodzić od rakiety, natomiast obiekt odnaleziony w Mołodyczu mógł być dronem odrzutowym. Ostateczne potwierdzenie tych informacji będzie jednak możliwe dopiero po zakończeniu badań prowadzonych przez wojskowych ekspertów.

Żandarmeria Wojskowa przypomina, że w przypadku odnalezienia nieznanego przedmiotu nie należy go dotykać ani przemieszczać. Należy natychmiast oddalić się z miejsca, ostrzec inne osoby i powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.

12

Sonda Czy Europa powinna prowadzić twardszą politykę wobec Rosji? Tak Nie Trudno powiedzieć