Gdzie spadły rosyjskie rakiety w Polsce. Służby zabezpieczają teren

W trakcie zmasowanego uderzenia Rosji na Ukrainę, w piątek 20 listopada, polska przestrzeń powietrzna została poważnie naruszona. Nad terytorium naszego państwa wleciały trzy obiekty, które uderzyły w ziemię na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Odpowiednie służby wskazały już dokładne lokalizacje tych incydentów. Maszyny spadły w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim, Rudniku nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Mołodyczu w powiecie jarosławskim.

Szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że obiektem odnalezionym w Nowym Lipowcu była rosyjska rakieta manewrująca Ch-101. Z kolei w Rudniku nad Sanem natrafiono najprawdopodobniej na drugi pocisk, a wstępne analizy z Mołodycza wskazują na obecność szczątków drona o napędzie odrzutowym.

Całe zajście było bezpośrednim skutkiem zmasowanego ostrzału terytorium Ukrainy prowadzonego przez armię rosyjską. Na szczęście po polskiej stronie granicy nikt w wyniku tych wydarzeń nie zginął ani nie odniósł obrażeń.

Kolejny przypadek upadku rosyjskiego pocisku na polskie terytorium.

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Prokuratura bada szczątki rosyjskich rakiet. Trwa kontrola pirotechniczna

W lokalizacjach, gdzie odnaleziono maszyny, czynności prowadzą obecnie prokuratorzy wspierani przez wojsko i policję. Zadaniem funkcjonariuszy jest dokładne zabezpieczenie śladów, identyfikacja znalezionych fragmentów oraz pełne wyjaśnienie przebiegu zdarzeń.

Reporterka Radia ESKA, Agnieszka Niećko dowiedziała się, że wszystkie operacje w terenie realizowane są przy zachowaniu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa.

Priorytetem jest dokładne sprawdzenie obszaru przez pirotechników. Zanim śledczy przystąpią do pracy, muszą zyskać całkowitą pewność, że na miejscu nie ma żadnych materiałów wybuchowych ani innych części mogących zagrozić ich życiu i zdrowiu.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak, tłumaczy, że najważniejsze jest wyeliminowanie każdego ryzyka dla pracujących tam ludzi. Zespoły dochodzeniowo-śledcze rozpoczną szczegółowe oględziny procesowe dopiero wtedy, gdy teren zostanie uznany za w pełni bezpieczny i odpowiednio przygotowany.

Aktualnie dostęp dla osób postronnych do miejsc upadku maszyn jest zablokowany, a obszar pozostaje pod nadzorem. Śledczy deklarują, że kolejne komunikaty pojawią się po zrealizowaniu następnego etapu działań.

Okoliczności zdarzenia z Nowego Lipowca badają przedstawiciele Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. W swoich działaniach na miejscu współpracują oni ściśle z funkcjonariuszami policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Rosyjska rakieta Ch-101 w Nowym Lipowcu spadła tuż obok domów

Najpoważniejszy przebieg miał incydent w Nowym Lipowcu w województwie lubelskim. To na tym obszarze zakończyła swój lot rosyjska rakieta manewrująca Ch-101.

Z danych przedstawionych przez Grzegorza Trusiewicza, pełniącego funkcję prokuratora okręgowego w Lublinie, wynika, że maszyna runęła na ziemię w odległości zaledwie 200 lub 300 metrów od najbliższych domów.

Świadkowie z tej miejscowości opowiadali o potężnym huku, po którym nad okolicą pojawiły się kłęby dymu. W krótkim czasie dotarły tam powiadomione służby, które natychmiast odizolowały cały niebezpieczny obszar.

W jednym z sąsiednich domów zauważono naruszoną konstrukcję dachu. Śledczy biorą pod uwagę, że uszkodzenie mogła wywołać fala uderzeniowa lub odłamek pocisku, ale ta wersja zdarzeń wymaga jeszcze dokładnej weryfikacji.

Donald Tusk o rosyjskich rakietach w Polsce. Premier mówi o prowokacji

Głos w sprawie zabrał także premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu oficjalnie potwierdził, że wszystkie trzy obiekty, które wleciały nad Polskę, należały do Federacji Rosyjskiej.

Polityk zaznaczył, że całe zajście mogło być celową prowokacją ze strony Moskwy. Jako argument wskazał fakt, że jeden z obiektów spadł w pobliżu poligonu, gdzie aktualnie trenują żołnierze z państw należących do Koalicji Chętnych.

W ocenie szefa rządu sytuacja ta dobitnie obrazuje poziom niebezpieczeństwa, jakie generuje rosyjska napaść na Ukrainę. Donald Tusk zapowiedział już podjęcie rozmów z państwami sojuszniczymi w celu dalszego wzmocnienia ochrony wschodniej flanki NATO.

W tej chwili łączenie miejsca upadku rosyjskich maszyn z trwającymi manewrami wojskowymi jest jednak traktowane wyłącznie jako jedna z badanych hipotez.