Tajemniczy obiekt spadł na pole i stanął w ogniu. Służby dokonały ważnego odkrycia

Niepokojące wydarzenia rozegrały się w piątek, 20 listopada, w trzech miejscowościach na wschodzie Polski. Niezidentyfikowane obiekty latające spadły w Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu.

Najbardziej dramatyczne zdarzenie miało miejsce w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim. Obiekt spadł na pole w pobliżu lasu, a następnie stanął w płomieniach. Świadkowie słyszeli również wybuch.

W sobotę rano prokuratorzy oraz Żandarmeria Wojskowa ponownie rozpoczęli działania we wszystkich trzech miejscowościach.

Jak przekazał podczas briefingu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, w Nowym Lipowcu udało się już wydobyć istotne części nieznanego urządzenia.

– Poszczególne elementy obiektu latającego są wydobywane i zabezpieczane. Musimy mieć absolutną pewność, że w ziemi nie znajdują się elementy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu zarówno osób uczestniczących w tych czynnościach, jak i okolicznym mieszkańcom – wyjaśnił prokurator.

Wśród zabezpieczonych części znajdują się elementy napędowe i sterownicze. Ich analiza może pomóc w ustaleniu, jaki obiekt spadł na polskie terytorium.

Najtrudniejsza sytuacja w Nowym Lipowcu. Pirotechnicy sprawdzają lej po wybuchu

Prokuratura podkreśla, że spośród trzech miejsc zdarzeń największej ostrożności wymaga Nowy Lipowiec.

Służby muszą mieć pewność, że w ziemi oraz w bezpośrednim otoczeniu leja nie pozostały niebezpieczne elementy.

– W pierwszej kolejności działania swoje podjęli pirotechnicy, którzy sprawdzają teren, gdzie upadły te obiekty, czyli te leje, jak i teren przylegający pod kątem zagrożenia pirotechnicznego i wybuchowego – przekazał Marcin Kozak.

Przy wydobywaniu szczątków wykorzystywany jest ciężki sprzęt. Każdy odnaleziony element przechodzi wstępne oględziny, a następnie zostaje zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych.

Prokurator zaznaczył, że w Nowym Lipowcu potencjalne zagrożenie pirotechniczne jest większe niż w Rudniku i Mołodyczu. Dlatego prace prowadzone są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.

Czy to rosyjska rakieta Ch-101? Prokuratura nie chce spekulować

Jednym z najważniejszych pytań pozostaje pochodzenie obiektów, które spadły na terytorium Polski.

W piątek wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że podczas nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły najprawdopodobniej dwie rakiety i jeden dron.

Według wstępnych przypuszczeń w Nowym Lipowcu mogła spaść rosyjska rakieta manewrująca Ch-101. Szczątki odnalezione w Rudniku nad Sanem również mogą pochodzić z rakiety, natomiast w Mołodyczu mógł spaść dron odrzutowy.

Prokuratura nie potwierdza na razie tych ustaleń. Marcin Kozak zaznaczył, że dopiero oficjalne opinie biegłych pozwolą jednoznacznie określić rodzaj i pochodzenie zabezpieczonych obiektów.

– Mamy wydobyte elementy, które pozwalają wstępnie, na miejscu zdarzenia biegłym specjalistom z laboratorium Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego na wysnucie pewnych wniosków, ale to opinia jest dla nas wiążąca, a nie ustna wypowiedź biegłego, który jest na miejscu zdarzenia – podkreślił.

Lej po upadku obiektu. Prokurator porównał go z miejscem wcześniejszego wybuchu rakiety

Śledczy porównują również ślady pozostawione przez obiekt w Nowym Lipowcu z wcześniejszym zdarzeniem w Tarnawie-Kolonii.

30 lipca spadła tam rosyjska rakieta manewrująca Ch-101. Wówczas powstał lej wskazujący na detonację ładunku wybuchowego. Jak zaznaczył rzecznik lubelskiej prokuratury, lej w Nowym Lipowcu jest znacznie mniejszy.

– W Tarnawie lej wskazywał, że doszło do detonacji tego elementu wybuchowego. Tutaj jest mniejszy lej – wyjaśnił.

Prokurator nie podał jednak dokładnych wymiarów zagłębienia. Na podstawie samej wielkości leja nie można przesądzać, jaki obiekt spadł na pole ani czy doszło do detonacji jego ewentualnego ładunku bojowego.

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Trzy obiekty spadły na Polskę. Jeden zaledwie 280 metrów od domku letniskowego

Oprócz Nowego Lipowca służby prowadzą czynności również w dwóch miejscowościach na Podkarpaciu.

W rejonie Rudnika nad Sanem w piątek rano odnaleziono w lesie pozostałości niezidentyfikowanego obiektu. Z kolei w Mołodyczu, w powiecie jarosławskim, obiekt spadł na niezabudowanym terenie, około 280 metrów od domku letniskowego.

Na szczęście w budynku nikogo wówczas nie było. W żadnym z trzech zdarzeń nie odnotowano osób poszkodowanych.

Śledczy zapowiadają zabezpieczenie możliwie największej liczby elementów konstrukcyjnych wszystkich obiektów. Szczególnie istotne są części odnalezione w lejach oraz ich bezpośrednim otoczeniu.