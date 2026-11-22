Szafa okazała się za mała na ucieczkę

Do pierwszego zdarzenia doszło w Radzyniu Podlaskim. Policjanci pojawili się pod jednym z adresów, aby ustalić miejsce pobytu 35-letniego mężczyzny. Na miejscu jego partnerka przekonywała funkcjonariuszy, że poszukiwanego nie ma w domu.

Mundurowi postanowili jednak dokładnie sprawdzić pomieszczenia. Jak się okazało, mieli rację. Poszukiwany ukrywał się w szafie z ubraniami.

– Osoby poszukiwane często liczą na to, że funkcjonariusze ograniczą się jedynie do rozmowy z domownikami. Policjanci dokładnie weryfikują jednak przekazywane informacje i sprawdzają miejsca, w których takie osoby mogą się ukrywać – mówi komisarz Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Był przekonany, że trafi za kratki

Jak ustalili funkcjonariusze, 35-latek przez pewien czas przebywał na terenie Czech i unikał powrotu do kraju. Co ciekawe, sam był przekonany, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Rzeczywistość okazała się jednak znacznie mniej dramatyczna. Policjanci prowadzili jedynie czynności mające na celu ustalenie jego miejsca pobytu. Mężczyzna niepotrzebnie więc zdecydował się na tak desperacką kryjówkę.

38-latka ukryła się w gołębniku

Jeszcze bardziej oryginalny pomysł miała 38-letnia mieszkanka gminy Ulan-Majorat. Kobieta była poszukiwana za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece i miała do odbycia karę czterech miesięcy pozbawienia wolności.

Kiedy policjanci przyszli ją zatrzymać, postanowiła schować się w miejscu, którego wielu raczej nie wskazałoby jako pierwszej kryjówki. Wybrała gołębnik.

– Pomysłowość osób poszukiwanych bywa naprawdę duża. Niezależnie od tego, czy jest to szafa, strych, piwnica czy budynek gospodarczy, funkcjonariusze sprawdzają wszystkie miejsca, w których może przebywać osoba ukrywająca się przed wymiarem sprawiedliwości – podkreśla kom. Piotr Mucha.

Kreatywność nie pomogła

Choć obie historie mogą wywoływać uśmiech, dla policjantów były elementem codziennej służby. Zarówno 35-latek schowany w szafie, jak i 38-latka ukrywająca się w gołębniku zostali odnalezieni.

Przypadki z Radzynia Podlaskiego pokazują, że osoby poszukiwane potrafią wykazać się dużą kreatywnością przy wyborze kryjówek. Jednocześnie potwierdzają, że nawet najbardziej nietypowe schowki rzadko pozwalają skutecznie uniknąć spotkania z policją.

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