Ciała seniorów znalezione w domu

W sobotę, 21 listopada, około godz. 12 lubartowscy policjanci otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny. Z przekazanych informacji wynikało, że w jednym z domów w powiecie lubartowskim przebywa starsze małżeństwo, które nie daje oznak życia.

Na miejsce natychmiast skierowano policję i straż pożarną. Przybyły zespół ratownictwa medycznego potwierdził, że na pomoc jest już za późno. Medycy stwierdzili zgon obojga seniorów.

Tajemnicza śmierć starszego małżeństwa

Przyczyna śmierci starszego małżeństwa nie jest na razie znana. Jej ustaleniem zajmie się prokuratura w ramach prowadzonego śledztwa.